Son Dakika Haberleri: Beykoz Kavacık'ta bir üniversitede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Beykoz Kavacık'ta bir üniversitede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

49 dakika önce

Beykoz Kavacık'ta bir üniversitede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Beykoz Kavacık'ta bir üniversitede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü., System.String[]

Beykoz Kavacık'ta bir üniversitede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. - İSTANBUL

İtfaiye, Beykoz, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da korkutan yangın: Yüzlerce hayvan telef oldu
Beykoz Kavacık'ta bir üniversite binasında yangın çıktı Arkadaşlarının ifadesi ile dolandırıcılık yapan abla-kardeş hapsi boyladı Şehirler arası yolda sızıp kalan kadını sağlık ekipleri uyandırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 11:05:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beykoz Kavacık'ta bir üniversitede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]