Beykoz Kavacık'ta bir üniversitede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
49 dakika önce
Beykoz Kavacık'ta bir üniversitede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:16 Kaynak: İHA
Beykoz Kavacık'ta bir üniversitede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. - İSTANBUL
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