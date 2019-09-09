Son Dakika Haberleri: Beykoz Kavacık'ta üniversitede yangın paniği
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Beykoz Kavacık'ta üniversitede yangın paniği

32 dakika önce

Beykoz Kavacık'ta üniversitede yangın paniğiİSTANBUL - Beykoz Kavacık'ta bir üniversitenin çatısında yangın çıktı.

Beykoz Kavacık'ta üniversitede yangın paniği

İSTANBUL - Beykoz Kavacık'ta bir üniversitenin çatısında yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Beykoz Kavacık'ta bir üniversitenin çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye duman yayıldığı gözlendi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Beykoz Kavacık'ta üniversitede yangın paniği

Beykoz, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:27 Kaynak: İHA
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