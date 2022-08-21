Beykoz'da ayağını camdan çıkararak araç kullanan şoför 'pes' dedirtti

Beykoz- Kavacık TEM otoyolunda bir sürücünün ayağını camdan çıkararak otomobil sürmesi görenleri hayrete düşürdü. Yaşanan o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beykoz Kavacık TEM Otoyolunda seyir halinde olan bir sürücü, bacağını camdan sarkıtarak otomobil kullandı. O anları gören diğer sürücü ve yolcular şaşkınlık yaşarken, camdan bacağını sarkıtarak otomobil kullanan sürücü, kimseye aldırış etmeden yoluna devam etti. Yaşanan o anlar diğer bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL