Beykoz'da ayağını camdan çıkararak araç kullanan şoför 'pes' dedirtti - Son Dakika
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Beykoz'da ayağını camdan çıkararak araç kullanan şoför 'pes' dedirtti

21.08.2022 14:20
Beykoz'da ayağını camdan çıkararak araç kullanan şoför 'pes' dedirtti

Beykoz-Kavacık TEM otoyolunda bir sürücünün ayağını camdan çıkararak otomobil sürmesi görenleri hayrete düşürdü.

Beykoz- Kavacık TEM otoyolunda bir sürücünün ayağını camdan çıkararak otomobil sürmesi görenleri hayrete düşürdü. Yaşanan o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beykoz Kavacık TEM Otoyolunda seyir halinde olan bir sürücü, bacağını camdan sarkıtarak otomobil kullandı. O anları gören diğer sürücü ve yolcular şaşkınlık yaşarken, camdan bacağını sarkıtarak otomobil kullanan sürücü, kimseye aldırış etmeden yoluna devam etti. Yaşanan o anlar diğer bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kara yollarında durum Kara yollarında durum TEM OTOYOLU'NDA TIR DORSESİ YANDI TEM OTOYOLU'NDA TIR DORSESİ YANDI
Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Kavacık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da ayağını camdan çıkararak araç kullanan şoför 'pes' dedirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beykoz'da ayağını camdan çıkararak araç kullanan şoför 'pes' dedirtti - Son Dakika
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