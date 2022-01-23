BEYKOZ KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 3 ÖLÜ 9 YARALI (3)
23.01.2022 09:52
BEYKOZ Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı.
BEYKOZ Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı. Henüz kazanın nedenİ belirlenemezken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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23.01.2022 09:58:53. #1.11#
SON DAKİKA: BEYKOZ KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 3 ÖLÜ 9 YARALI (3) - Son Dakika