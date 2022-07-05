Beykoz Orman Yangınıyla İlgili Bir Kişi Gözaltına Alınıp, Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Beykoz Orman Yangınıyla İlgili Bir Kişi Gözaltına Alınıp, Serbest Bırakıldı

05.07.2022 10:37

İstanbul Beykoz Çavuşbaşı’nda, 3 Temmuz Pazar günü ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili yapılan takip sonucunda ormanlık alanın sınırında şüpheli hareketlerde bulunan B.N. isimli kişi yakalanarak gözaltına aldı. Şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Beykoz Çavuşbaşı'nda, 3 Temmuz Pazar günü ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili yapılan takip sonucunda ormanlık alanın sınırında şüpheli hareketlerde bulunan B.N. isimli kişi yakalanarak gözaltına aldı. Şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, mevsimsel şartlardan dolayı olası orman yangınlarının önlenmesi amacıyla havadan ve karadan yapılan denetimler sırasında 3 Temmuz Pazar günü saat 11.30 sıralarında drone ile Beykoz ilçesi Baklacı Mahallesi sınırında bulunan ormanlık alanda yangın çıktığı tespit edildi. Bunun üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri de kısa sürede yangını kontrol altına alınmıştı.

Yapılan takip sonucunda ormanlık alanın sınırında şüpheli hareketlerde bulunan B.N. isimli kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: ANKA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz Orman Yangınıyla İlgili Bir Kişi Gözaltına Alınıp, Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beykoz Orman Yangınıyla İlgili Bir Kişi Gözaltına Alınıp, Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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