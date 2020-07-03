Beykoz Riva'da atlı zabıtalar göreve başladı - Son Dakika

İstanbul'un günlük tatil bölgesi Riva'da, yaz mevsimi boyunca huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla oluşturulan atlı zabıtalar göreve başladı.

Beykoz Belediyesi, yeşil-mavi koylarıyla ilçe sakinleri ve turistlerin uğrak noktası olan Riva'da huzuru ve olaylara hızlı müdahaleyi sağlayacak atlı zabıta ekibi kurdu.

Atlı zabıtalar, eğitimlerinin ardından yeni ve modern bir meydana kavuşan Riva merkezde devriye görevine başladı.

Atlı zabıtalar yaz sezonu boyunca her gün 10.00 ile 22.00 saatleri arasında merkez, koy ve plaj çevrelerinde görev yapacak.