Son Dakika Haberleri: Beykoz Riva' da balıkçıların bulduğu mayın, SAS timi tarafından imha edildi
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Beykoz Riva' da balıkçıların bulduğu mayın, SAS timi tarafından imha edildi

38 dakika önce

Beykoz Riva'da balıkçılar tarafından denizde eski harp mayını bulundu.

Beykoz Riva' da balıkçıların bulduğu mayın, SAS timi tarafından imha edildi, System.String[]

Beykoz Riva'da balıkçılar tarafından denizde eski harp mayını bulundu. Mayın SAS timi tarafından imha edildi.


Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Riva'da balıkçılar tarafından denizde eski harp mayını bulundu. Mayın, bölgeye gelen Su Altı Savunma (SAS) timi tarafından imha edildi. - İSTANBUL

Beykoz, Riva, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:40 Kaynak: İHA
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SAS Timi eski harp mayınını imha etti
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