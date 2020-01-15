Beykoz Riva'ya dev kanal projesi - Son Dakika

Beykoz'da bulunan Riva Deresi 'Çevre Koruma, Su Güvenliği Yönetimi Projesi ile Kentsel Tasarım Peyzaj Projesi' kapsamında ıslah edilecek. Dev kanal projesinin yapılacağı Riva Deresi'nin havadan görüntülendi. Görüntülerde derenin bakımsız ve kirli olduğu görüldü.



Beykoz Belediyesi'nin hazırladığı 'Riva Deresi Çevre Koruma, Su Güvenliği Yönetimi Projesi ile Kentsel Tasarım Peyzaj Projesi', ÇED sürecinin başlatılması için İstanbul Valiliği'ne sunuldu. İstanbul Valiliği projeyi inceledi ve ÇED süreci başlatıldı. Proje kapsamında dere ıslah edilerek sosyal alanlar oluşturulacak. Derenin şuan ki hali çevreyi büyük zararlar veriyor. Kirli olan dere çevreyi olumsuz etkilerken sel taşkınlarında tarım arazileri kullanılmaz hale geliyor. Yapılacak olan 'Riva Kanal Projesi' ile bu çevre kirliğinin önüne geçilmesi planlanıyor.



"İstanbullular çok güzel bir mekana daha sahip olacaklar"



Tekne sürerek derede incelemelerde bulunan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Riva Deresi'ndeyiz. Beykoz'dayız. Gerçekten çok güzel bir yerdeyiz. İstanbul tarihi yarımadaya oldukça yakın bir yerde. Çok rahatlıkla 40-45 dakikaya gelebiliyoruz. Fakat sıkıntılarımızda var. Deremiz kirli. Çevredeki yerleşim yerlerinin atık suları Riva deremize akıtılıyor. 15 kilometre tekne ile burada ilerliyorsunuz. Karadeniz'den tekneye biniyorsunuz tekne ile içeriye kadar ilerliyorsunuz. Burasını biz yaşama tam açmak istiyorsunuz. Buradaki yaşamı daha renkli kılmak, daha hoş kılmak bölgede yaşayan insanları buradan yararlanması için başlattığımız bir projede finale geldik. İnşallah İstanbullular çok güzel bir mekana daha sahip olacaklar. Yeşili bol, bitki örtüsü, florası zengin, yürüyüş yollarının olduğu, bisiklet yollarının olduğu, fotoğraf çekilebilecek İstanbul'un merkezinde bir yer" dedi.



"Doğal yaşamı korumak için Riva Kanal Projesinin' hayata geçirilmesi lazım"



Derenin şuanda kirliği olduğunu ve çevreye zarar verdiğinin altını çizen Aydın, "Atık sular halen dereye veriliyor. O kısmın İSKİ tarafından halledilmesi gerekiyor. Onun dışında kalan kısmı da DSİ ve Beykoz Belediyesi ile halledilmesi gerekiyor. Bu dönem biz bu kurumların katkısı ile burasını daha yaşanabilir hale getireceğiz. Riva bölgesinin özelliği hem yerleşim var hem de tarım var. Bitki örtüsü zengin. Buraya mahsus endemikler var. Dere yılda birkaç kez taşıyor. Dere çok kirli olduğu için buradaki tarım arazilerini kirletiyor. Burada tarım yapılamaz hale geliyor. Onun için kesinlikle 'Riva Kanal Projesi'nin' hayata geçirilmesi lazım. Doğal yaşamı korumak için, kent tarımını desteklemek için buradaki insanların yaşam kalitesini artırmak için Riva ıslah projesinin hayata geçirilmesi lazım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL