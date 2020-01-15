Beykoz Riva'ya dev kanal projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beykoz Riva'ya dev kanal projesi - Son Dakika

Beykoz Riva'ya dev kanal projesi

6 saat önce

Beykoz'da bulunan Riva Deresi 'Çevre Koruma, Su Güvenliği Yönetimi Projesi ile Kentsel Tasarım Peyzaj Projesi' kapsamında ıslah edilecek.

Beykoz Riva'ya dev kanal projesi, System.String[]

Beykoz'da bulunan Riva Deresi 'Çevre Koruma, Su Güvenliği Yönetimi Projesi ile Kentsel Tasarım Peyzaj Projesi' kapsamında ıslah edilecek. Dev kanal projesinin yapılacağı Riva Deresi'nin havadan görüntülendi. Görüntülerde derenin bakımsız ve kirli olduğu görüldü.

Beykoz Belediyesi'nin hazırladığı 'Riva Deresi Çevre Koruma, Su Güvenliği Yönetimi Projesi ile Kentsel Tasarım Peyzaj Projesi', ÇED sürecinin başlatılması için İstanbul Valiliği'ne sunuldu. İstanbul Valiliği projeyi inceledi ve ÇED süreci başlatıldı. Proje kapsamında dere ıslah edilerek sosyal alanlar oluşturulacak. Derenin şuan ki hali çevreyi büyük zararlar veriyor. Kirli olan dere çevreyi olumsuz etkilerken sel taşkınlarında tarım arazileri kullanılmaz hale geliyor. Yapılacak olan 'Riva Kanal Projesi' ile bu çevre kirliğinin önüne geçilmesi planlanıyor.

"İSTANBULLULAR ÇOK GÜZEL BİR MEKANA DAHA SAHİP OLACAKLAR"

Tekne sürerek derede incelemelerde bulunan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Riva Deresi'ndeyiz. Beykoz'dayız. Gerçekten çok güzel bir yerdeyiz. İstanbul tarihi yarımadaya oldukça yakın bir yerde. Çok rahatlıkla 40-45 dakikaya gelebiliyoruz. Fakat sıkıntılarımızda var. Deremiz kirli. Çevredeki yerleşim yerlerinin atık suları Riva deremize akıtılıyor. 15 kilometre tekne ile burada ilerliyorsunuz. Karadeniz'den tekneye biniyorsunuz tekne ile içeriye kadar ilerliyorsunuz. Burasını biz yaşama tam açmak istiyorsunuz. Buradaki yaşamı daha renkli kılmak, daha hoş kılmak bölgede yaşayan insanları buradan yararlanması için başlattığımız bir projede finale geldik. İnşallah İstanbullular çok güzel bir mekana daha sahip olacaklar. Yeşili bol, bitki örtüsü, florası zengin, yürüyüş yollarının olduğu, bisiklet yollarının olduğu, fotoğraf çekilebilecek İstanbul'un merkezinde bir yer" dedi.

"DOĞAL YAŞAMI KORUMAK İÇİN RİVA KANAL PROJESİNİN' HAYATA GEÇİRİLMESİ LAZIM"

Derenin şuanda kirliği olduğunu ve çevreye zarar verdiğinin altını çizen Aydın, "Atık sular halen dereye veriliyor. O kısmın İSKİ tarafından halledilmesi gerekiyor. Onun dışında kalan kısmı da DSİ ve Beykoz Belediyesi ile halledilmesi gerekiyor. Bu dönem biz bu kurumların katkısı ile burasını daha yaşanabilir hale getireceğiz. Riva bölgesinin özelliği hem yerleşim var hem de tarım var. Bitki örtüsü zengin. Buraya mahsus endemikler var. Dere yılda birkaç kez taşıyor. Dere çok kirli olduğu için buradaki tarım arazilerini kirletiyor. Burada tarım yapılamaz hale geliyor. Onun için kesinlikle 'Riva Kanal Projesi'nin' hayata geçirilmesi lazım. Doğal yaşamı korumak için, kent tarımını desteklemek için buradaki insanların yaşam kalitesini artırmak için Riva ıslah projesinin hayata geçirilmesi lazım" şeklinde konuştu.

(İHA)

Beykoz, Riva, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: HDP İstanbul İl Binası önünde havaya ateş açıldı
Son dakika: Sözcü'nün sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı 25 öğrencisini istismar etmekle suçlanan öğretmen için Cumhuriyet tarihinin en ağır cezası isteniyor Gülistan'ın kaybolmadan önce yurt arkadaşıyla yaptığı konuşma ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
15:48 ÇEKİCİNİN KALDIRDIĞI ARAÇTAN DÜŞEN KADIN... OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI - Son Dakika
15:48 Isparta'da ablası ve eniştesini öldürdüğü iddia edilen polis adliyeye sevk edildi - Son Dakika
15:48 Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
15:42 GAÜN öğrencilerinden Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'ne inceleme gezisi - Son Dakika
15:42 Okullarda 'ilk yardım' protokolü - Son Dakika
15:40 Son dakika: HDP İstanbul İl Binası önünde havaya ateş açıldı - Son Dakika
15:17 Son dakika: Sözcü'nün sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 15:49:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beykoz Riva'ya dev kanal projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]