Beykoz Sahil Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika

İstanbul'un en güzel sahil şeridine ev sahipliği yapan ilçesi Beykoz'da yaz boyunca sürecek, "2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası" maçları, tiyatrolar, konserler ve çocuk eğlenceleriyle şenlik havası estirecek "Beykoz Sahil Etkinlikleri" başlıyor.

Beykoz Belediyesi tarafından yeşil alan, park ve yol düzenlemelerini kapsayan hummalı bir çalışmayla yaz başında ilçeye kazandırılan sahil şeridinde düzenlenecek etkinlikler kademeli normalleşme dönemi kurallarına uygun olarak yapılacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası Maçları

Türkiye'nin de şampiyonluk için mücadele edeceği "2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası" maçları etkinlik kapsamında alanda kurulacak dev ekrana yansıtılacak.

UEFA şampiyonluk heyecanını sahile taşıyacak etkinlikler, 12 Haziran Cumartesi günü Galler- İsviçre maçı yayınıyla başlayacak, sporseverler tüm maçları canlı olarak izleme fırsatı bulacak.

30 Hazirana kadar devam edecek şampiyona maçları her gün futbol tutkunlarıyla buluşacak.

Çocuklara Eğlenceler

Her yaştan ilçe sakinine hitap eden etkinlikler kapsamında çocuklara yönelik renkli gösteriler de yer alacak.

Aileleriyle alana gelen çocuklar, tiyatro oyunlarıyla hem öğrenecek hem de yaşıtlarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirecek.

Renkli jonglör ve illüzyon gösterileri ise miniklere neşeli anlar sunacak.

Yerel Sanatçı Konserleri

Yaz boyunca canlılık getirmesi beklenen etkinliklerde sevilen yerel sanatçılar konser verecek.

İlçe sakinlerine müzikle dolu akşamlar yaşatacak konserlerde halk müziğinden pop müziğe zengin bir seçki sunulacak.

Müzik ve manzaranın buluşacağı konserler vesilesiyle yerel sanatçılar da kendilerini tanıtma fırsatı bulacak.

Beykoz Belediyesi ilçe sakinlerine limonata ve simit ikramı yapacak.

BEYKOZ SAHİL ETKİNLİKLERİ-BAŞLANGIÇ

Tarih: 12 Haziran 2021 Cumartesi

Saat: 16: 00 Galler-İsviçre Maçı

Saat: 19: 00 Danimarka- Finlandiya Maçı

Yer: Beykoz Sahili (Eski Otopark Alanı)