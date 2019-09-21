Beykoz Sahil Yolu'nda otomobilsiz pazar

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu himayelerinde, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu işbirliği, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonuyla düzenlenen 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftasının son günü 'Dünya Otomobilsizlik Günü'nde Beykoz sahil yolu renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Otomobil kullanımını azaltmak ve farkındalık oluşturmak için her yıl Avrupa ülkeleri, dünyanın çeşitli bölgeleri ve Türkiye'den iştirakin olacağı etkinliğe Beykoz da çeşitli etkinliklerle katılıyor. Ülkemizden İstanbul, Ankara, İzmir, Rize, Bartın ve Amasra'nın çeşitli etkinliklerle bu süreçte yer aldığı etkinlik için bu yıl 589 şehir kaydolurken, yaklaşık 40 şehrin Avrupa Hareketlilik Haftası'na katılması hedefleniyor.

SAHİLDE TRAFİKSİZ PAZAR

22 Eylül Pazar Dünya Otomobilsizlik Günü'nde UKOME kararı ve Beykoz Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile saat 10.00 -13.00 arası Paşabahçe eski Şişecam Fabrikası Işıklar mevkii ve Yalıköy arası toplu ulaşım hariç trafiğe kapalı olacak. Belirlenen saatler arasında bu güzergahta sadece toplu ulaşım araçları saatte en fazla 30 km/s hızla seyredebilecek. Trafiğe kapanan yol yayalar, bisikletliler, kaykay ve patenlilerin olacak.

PAZAR GÜNÜ SAHİLDE BİSİKLET TAKSİ HİZMET VERECEK

Dünya çapında küresel bir faaliyet olan Avrupa Hareketlilik Haftası için Beykoz'da bisiklet taksi ve kargo bisiklet hizmete alındı. Dileyen vatandaşlar için bisiklet taksi 21 Eylül Cumartesi ve 22 Eylül Pazar günleri Belediye Meydanı'ndan Paşabahçe veya Yalıköy'e ücretsiz hizmet verecek. Kargo bisikletleriyle ise ilerleyen süreçte sahil boyunca gerçekleşen evrak gibi taşıma işlemleri gerçekleştirilecek ve bu sevkiyatlar için araç kullanılmayacak. Yürüyüş düzenlenecek olan Otomobilsizlik Günü etkinliklerinde ayrıca bisiklet turu da yapılacak.

BU YILIN SLOGANI 'BİRLİKTE YÜRÜYELİM!'

Günümüzde dünya çapında kutlanmaya başlanan etkinlik haftasında, şehirlerde motorize trafiğin kısıtlanması ve çevreci alternatiflerin geliştirilmesi konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki eylem çağrısı "Güvenli yürüme ve bisiklete binme", sloganı ise "Birlikte Yürüyelim" olarak belirlendi. Etkinliklerle ilgili detaylı bilgiler Beykoz Belediyesi'nin resmi sosyal medya sayfalarında ve etkinliğe özel oluşturulan https://twitter.com/BYuruyelim2019 sayfasında yer alıyor.

UKOME kararıyla ve Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kapatılacak olan güzergah şu şekilde;

Paşabahçe Saip Molla Caddesi, Paşabahçe Cam Fabrikası trafik ışıklarından başlayarak,

Kelle İbrahim Caddesi,

Fevzi Paşa Caddesi,

Ahmet Mithat Caddesi,

Çayır Caddesi Doğu Kapısı Caddesi yol ayrımına kadar 10.00-13.00 arası toplu ulaşım hariç trafiğe kapalı olacak. Sürücülerin bu saatler arasında gecikme yaşamamaları için alternatif güzergahları tercih etmeleri önerilmektedir.

(İHA)