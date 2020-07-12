BEYKOZ SAHİLİ'NDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA

İstanbulluların denize girmek için Anadolu Yakası'nda en çok tercih ettiği noktalardan biri olan Beykoz Burunbahçe Sahili'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

Hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyen çok sayıda vatandaşlar soluğu Beykoz Burunbahçe Sahili'nde aldı. Evlerinden getirdikleri yiyecek ve eşyalarla deniz kenarına akın eden İstanbullular yeşillik alanlarda piknik yaptı. Vatandaşların büyük bir çoğunluğu da yüzerek serinledi. Sahilde bulunan bir gencin bisikletiyle denize atladığı anlar kameraya yansıdı. Burunbahçe Sahili'nde yaşanan hafta sonu yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-Burunbahçe Sahili'nde denize girenler

-Yeşillik alanda piknik yapanlar

-İskeleden denize atlayan gençler

-Bir gencin bisikletiyle denize atlaması

-Genel ve detay