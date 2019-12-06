Son Dakika Haberleri: "Beykoz Sempozyumu 2019"
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"Beykoz Sempozyumu 2019"

6 saat önce

Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen "Beykoz Sempozyumu 2019" kapsamında, "Bir Sempozyum Üç Sergi" başlıklı fotoğraf, pul ve kartpostal sergisi meraklılarıyla buluştu.

Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen "Beykoz Sempozyumu 2019" kapsamında, "Bir Sempozyum Üç Sergi" başlıklı fotoğraf, pul ve kartpostal sergisi meraklılarıyla buluştu.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın açılışını yaptığı sergi, Dr. Engin Çağman'ın "Osmanlı Arşiv Belgelerinde Beykoz", Dr. Şefik Memiş'in "Kartpostallarda Beykoz" ve Gökhan Aydın'ın "Beykoz Karakulak Fiskal Pulları" şeklinde 3 bölümden oluşuyor.

Serginin Küratörü ve Beykoz Sempozyumu Düzenleme Komitesi Üyesi Prof. Dr. Rahmi Deniz Özbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu bilimsel toplantıyı, Beykoz'u tanımak ve tanıtmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Sempozyumun anlam, duygu ve tarihsellik kısmına üçüncü boyut katmak için bu sergiyi hazırladıklarını belirten Özbay, sergide ilçenin tarihine ilişkin birçok bilgi ve belgenin yer aldığını anlattı.

Özbay, ziyaretçilerin burada arşiv metinlerindeki ve kartpostallardaki Beykoz'u keşfetmenin yanı sıra Beykoz'un kaynak suyu Karakulak'ın fiskal pullarını görebilme imkanı bulabileceklerini ifade etti.

Sergi, 7-8 Aralık'ta sempozyumun gerçekleştiği Limak Eurasia Hotel'de ziyaret edilebilecek.

Beykoz Belediyesi, Gökhan Aydın, Beykoz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:54 Kaynak: AA
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