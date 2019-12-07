"Beykoz Sempozyumu 2019" devam ediyor

Beykoz Belediyesince organize edilen "Beykoz Sempozyumu 2019"un ikinci gününde 8 oturum gerçekleştirildi.



Çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin konuşmacı olarak katıldığı sempozyumda, "Bir yerleşim yeri olarak ilk çağlardan İstanbul'un fethine Beykoz", "Osmanlı Dönemi Beykoz", "Beykoz: mesire alanları, kasırlar, korular ve sular", "Beykoz'da manevi merkezler" "Beykoz'un Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politiği", "Bir eğitim merkez olarak Beykoz", "Beykoz'un geleceğinde yeni ekonomik imkanlar" ile "Edebiyatta Beykoz" konuları ele alındı.

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu, "Edebiyatta Beykoz" başlıklı oturumda yaptığı konuşmasında, Ahmet Mithat Efendi ile Beykoz arasındaki ilişkiyi ele aldı.



Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şerife Akpınar da "Divan Şairinin Beykoz Seyri" konulu sunumunda, divan şairlerinin eserlerinde ilçeye sıkça yer verdiğini söyledi.



Beykoz'un filmlere mekan, şairlere ilham olduğunu anlatan Akpınar, "Divan edebiyatında Beykoz'u seyir yeri olarak görüyoruz. Divan edebiyatı şairleri beyitlerinde Beykoz'a çok sık yer vermişlerdir." ifadelerini kullandı.

Beykoz'daki bir otelde devam eden sempozyum, yarın akşam gerçekleştirilecek değerlendirme oturumuyla sona erecek.