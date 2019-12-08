Beykoz Belediyesince düzenlenen "Beykoz Sempozyumu 2019" sona erdi.

Sempozyumun son gününde "Hafıza, kültür ve şehir", "Beykoz'da toplumsal hayat", "Bir sanayileşme mekanı olarak Beykoz", "Demografi ve göç", "Beykoz'un ekolojisi", "Beykoz'da sporun tarihi" ve "Beykoz'un geleceği" konuları masaya yatırıldı.

Üç gün boyunca 17 oturumun gerçekleştirildiği sempozyumun sonunda, değerlendirme oturumu gerçekleştirildi.

Beykoz Belediye Başkanı ve Sempozyum Başkanı Murat Aydın, Beykoz'un kendisine adeta ikinci baharı yaşattığını, 20 yıl belediye başkanlığı yaptıktan sonra yeniden belediye başkanı olmanın zor bir şey olduğunu ama bunun kendisine ciddi anlamda motivasyon sağladığını söyledi.

Sempozyum oturumlarında ele alınan konuların kitaplaştırılacağını aktaran Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

"Ne yaptık? Ne yapmak istiyoruz? Beykoz ile ilgili bilgiye sahip olmak istiyoruz. Beykoz neresidir? Ne zamandan beri yaşam var? Potansiyeli ve tecrübesi nedir? Bu sorulara yanıt arıyoruz. Bu bilgilere ulaşmak için biz bu sempozyumu düşündük. Kısmen o bilgilere ulaştık. Birçok bilgiyi de revize etme zorunluluğu ortaya çıktı. Beykoz potansiyeli olan bir yer. Özellikle Beykoz'a hizmet eden kamu yöneticileri, diğer birimler, belediye, STK'lar ve neticede burada yaşayanlar gerçekten üzerilerinde büyük yük taşıyorlar. Büyük bir sorumluluğumuz var."

Aydın, Beykoz'un Türkiye'ye yeni ufuklar açacak bir yer olduğunu, bunun sorumluluğuyla gayretle çalışacaklarını söyledi.

Beykoz Sempozyumu 2019 Tertip Komitesi Başkanı Prof. Dr. İsmail Coşkun da sempozyumun çok verimli tamamlandığını belirtti.

Coşkun, sempozyuma katılan akademisyenler adına "100 Yıl Önce Yapılan İpek Zemin Beykoz Haritası"nı Beykoz Belediye Başkanı Aydın'a hediye etti.

Aydın, Beykoz Sempozyumu 2020'nin gelecek sene kasım ayında gerçekleştirileceğini açıkladı.