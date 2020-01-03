Beykoz Tarım Çalıştayı başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beykoz Tarım Çalıştayı başladı - Son Dakika

Beykoz Tarım Çalıştayı başladı

6 saat önce

Beykoz'da ilçenin tarım potansiyelinin tüm yönleriyle ele alındığı Beykoz Tarım Çalıştayı başladı.

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Beykoz'da ilçenin tarım potansiyelinin tüm yönleriyle ele alındığı Beykoz Tarım Çalıştayı başladı.

Beykoz adıyla markalaşan ürünlerin yeniden şehrin ekonomisine kazandırılması hedeflenen çalıştayda, arıcılıktan tıbbi ve aromatik bitkilere, sebze ve meyvecilikten hayvancılığa kadar ilçenin tarım varlığı geniş yelpazede ele alınıyor.


İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, İstanbul'un metropol olduğu kadar tarım ve hayvancılık kenti olduğuna işaret ederek, "Beykoz tarım, balıkçılık ve arıcılıkla adını duyuran bir ilçemiz. Gıda günümüzde milli savunma kadar önemli hale geldi. İstanbul et ihtiyacının 5, sebze ve meyve ihtiyacının 1 günlüğünü kendi karşılıyor. Beykoz'da, 16 milyonu besleyecek bir konsept geliştirmemiz gerekir. Potansiyelimiz ve gerekli pazarımız var. Bu tarz çalıştaylarla üretim artacak." dedi.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da çalıştayı ilçenin potansiyelini harekete geçirmek arzusuyla düzenlediklerini belirterek, Beykoz'un İstanbul'un tarım merkezi haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul'un olağanüstü hallerde kendine yetecek üretimi yapmasının önemine işaret eden Aydın, "Beykoz, bu açıdan desteklenmelidir. Bir de ekonomik ve yerel kalkınma kısmı var. Tarım alanlarına kurulacak işletme ve tesislerle aileler nesiller boyu kazanmaya devam etmeli." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Veteriner Hekim Dr. Hüseyin Ünal "Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi", Orman Mühendisi Umut Cebeci de "Beykoz ormanlarındaki bitki varlığı, arı ve bal üretimine etkisi" başlıklı sunum yaptı.

Çalıştayın açılışına Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Resul Doğan, Beykoz Arıcılar Derneği Başkanı Yüksel Kılıç, akademisyenler, araştırmacılar ve çiftçiler katıldı.


Beykoz Tarım Çalıştayı'nda yarın "Topraksız tarımda üretim ve pazarlama", "Kırsal hayvancılık ve kanatlı yetiştiriciliği", "Açık alanda sebze ve meyve yetiştiriciliği", "Meyve ve sebze yetiştiriciliği ve bitki besleme", "Beykoz'daki tıbbi ve aromatik bitkilerin tarihi ve bugünü", "Tıbbı ve aromatik bitkilerin kullanımı ve etkileri", "Sözleşmeli üreticilik" ile "Proje bazlı ürünlerin satış ve pazarlaması" konuları masaya yatırılacak.

Ahmet Yavuz, İstanbul, Beykoz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:42 Kaynak: AA
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