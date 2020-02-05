Beykoz Tiyatro Akademisi'nin açılışı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beykoz Tiyatro Akademisi'nin açılışı yapıldı - Son Dakika

Beykoz Tiyatro Akademisi'nin açılışı yapıldı

6 saat önce

Beykoz Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Beykoz Tiyatro Akademisi"nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Beykoz Tiyatro Akademisi'nin açılışı yapıldı, System.String[]

Beykoz Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Beykoz Tiyatro Akademisi"nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Çavuşbaşı Kasrı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda konuşan Belediye Başkanı Murat Aydın, akademiye ilgi gösteren öğrencilere teşekkür ederek, başarılar diledi.

Akademinin Koordinatörü Yasin Çetin de Beykoz Tiyatro Akademisinin kurulma amacına değinerek, hitabeti düzgün, beden dilini doğru kullanan nitelikli bireyler yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Akademi 3 kurdan oluşacak

Çetin, aynı zamanda Beykoz ilçesinde kültürel kalkınmayı başlatmak amacıyla bu akademi projesini hayata geçirdiklerine işaret ederek, geleceğin sanatçılarını yetiştirmek istediklerini dile getirdi.

Akademi bünyesinde haftada 4 saat ders yaptıklarını aktaran Çetin, şöyle devam etti:

"Bu eğitimlerin 2 saati okulda, 2 saati de kültür merkezimizde yapılıyor. Akademimiz 3 kurdan oluşacak. Her kur 8 ay sürecek. İlk kurda temel oyunculuk, diksiyon, hitabet ve beden dili gibi eğitimler olacak. İkinci yılda branşlaşma yapılacak. Üçüncü yılda da akademimiz, içerisinde yurt içi ve dışından alanında uzman sanatçılarla bir takım seminer ve atölye çalışmalarıyla ilk profesyonel çalışmalarını gerçekleştirebilecek."

Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay'ın da kısa bir konuşma yaptığı etkinlikte ayrıca akademide ders almaya başlayan öğrencilerin hazırladığı kısa bir skeç ile meddah gösterisi sahnelendi.

Törene Beykoz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Basri Akdemir ve akademide eğitim alan öğrencilerin yanı sıra Üstün Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni İsmail Yeşilbağ, Tiyatro Külliyen Genel Sanat Yönetmeni Osman Doğan, oyuncular Bekir Aksoy, Sezgin Maden, Burak Haktanır, Musa Evren ve Barbaros Ergün de katıldı.

Akademi hakkında

Toplam 16 liseden 3 bin 14 öğrencinin başvuru yaptığı akademiye, tiyatro eğitmenlerinin değerlendirme ve mülakatları sonucunda bin 100 öğrenci eğitim almaya hak kazandı.

Akademi bünyesinde 32 derslik kurularak, ilk kurda yer alan diksiyon, sahne sanatları ve vücut dili kullanımı eğitimleri başlatıldı.

Yaklaşık 3 yıl boyunca sürecek akademide Yasin Çetin'in yanı sıra Vahit Atan, Utku Arslan, Hülya Özata, Erdal Hedef, Ali Doğru, Ali Nur Türkoğlu, Cem Arslan ve Enis Çağlar eğitim verecek.

Beykoz Belediyesi, Yasin Çetin, Beykoz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadir İnanır'a açıkça soruldu: Siyasete mi gireceksiniz?
Son Dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında ilk acı haber geldi Prof. Dr. Canan Karatay'dan koronavirüs açıklaması: Gripten farkı yok Sabiha Gökçen'de yaşanan kaza, akıllara Bakan Turhan'ın dünkü sözlerini getirdi: Pistimiz yorgun

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 23:27:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beykoz Tiyatro Akademisi'nin açılışı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]