BEYKOZ'DA YIKIM GERGİNLİĞİ-1 - Son Dakika
Üye Girişi

BEYKOZ'DA YIKIM GERGİNLİĞİ-1

22.08.2022 10:41
BEYKOZ'DA YIKIM GERGİNLİĞİ-1

BEYKOZ Tokatköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkım gerginliği çıktı.

BEYKOZ Tokatköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkım gerginliği çıktı. Görevlilerle mahalleli arasındaki arbede yaşandı.

Tokatköy Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı planlanan yapıların elektrik, su ve doğalgazı 22 Haziran'da kesildi. Bu sabah saatlerinde ekipler yıkım için geldi. Ancak evlerini boşaltmak istemeyenlerle yıkım için gelen ekipler arasında gerginlik çıktı. Mahalledekilerden bazıları evlerinden çıkmak istemedi. Polis mahalleliyi dağıtmak için müdahalede bulundu. Mahalle sakinleri ile Çevik Kuvvet ekipleri arasında arbede yaşandı. Gerginlik devam ediyor.

YORUMLAR
500
Kayseri Şeker Fabrikası'nda yangın Kayseri Şeker Fabrikası'nda yangın Bıçak gibi keskin dişli Müren balığını elleriyle besledi Bıçak gibi keskin dişli Müren balığını elleriyle besledi Nevşehir'de bazı caddelerde üstyapı çalışmaları başladı Nevşehir'de bazı caddelerde üstyapı çalışmaları başladı
Kaynak: DHA

su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYKOZ'DA YIKIM GERGİNLİĞİ-1 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:07 Mardin'de 19 kişinin feci şekilde öldüğü şüpheli kazada tır şoförlerinin ilk ifadesi şaşkına çevirdi
12:06 Lige iyi başlayan Başakşehir, Aston Villa'dan Bertrand Traore'yi kadrosuna kattı
12:02 Cinsel içerikli görüntüler ifşa edildi! İtfaiye şefi yardımcısı işinden oldu
11:55 Galatasaray, Nwakaeme'ye son teklifini yaptı: Sözleşme 1+1 yıllık, yıllık maaş 1.1 milyon euro
11:57 Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Taksi şoförü tekme tokat dövüldü
12:28 Çiçek Taksi'de rol arkadaşıydı! Gül Gölge'den Civan Canova için duygulandıran sözler
11:46 Sevgilisinin vefatı sonrası zor günleri geride bırakan şarkıcı Gülçin Ergül, ilk tatil pozlarını paylaştı
11:39 İstanbul Kartal metrosunda kimseye aldırış etmeden uyuyan gençler tepki çekti
11:37 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu felaketin yıldönümünde paylaştı: Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten uzak eylesin
11:35 Park halindeyken hareket eden minibüsü takla atmak üzereyken kadınlar tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 12:42:03. #1.13#
SON DAKİKA: BEYKOZ'DA YIKIM GERGİNLİĞİ-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement