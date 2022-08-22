BEYKOZ'DA YIKIM GERGİNLİĞİ-1 - Son Dakika
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BEYKOZ'DA YIKIM GERGİNLİĞİ-1

22.08.2022 10:54

BEYKOZ Tokatköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkım gerginliği çıktı.

BEYKOZ Tokatköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkım gerginliği çıktı. Görevlilerle mahalleli arasındaki arbede yaşandı.

Tokatköy Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı planlanan yapıların elektrik, su ve doğalgazı 22 Haziran'da kesildi. Bu sabah saatlerinde ekipler yıkım için geldi. Ancak evlerini boşaltmak istemeyenlerle yıkım için gelen ekipler arasında gerginlik çıktı. Mahalledekilerden bazıları evlerinden çıkmak istemedi. Polis mahalleliyi dağıtmak için müdahalede bulundu. Mahalle sakinleri ile Çevik Kuvvet ekipleri arasında arbede yaşandı. Gerginlik devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BEYKOZ'DA YIKIM GERGİNLİĞİ-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: BEYKOZ'DA YIKIM GERGİNLİĞİ-1 - Son Dakika
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