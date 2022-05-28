Beykoz'un 100 çevreci kadını sertifikasını aldı - Son Dakika
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Beykoz'un 100 çevreci kadını sertifikasını aldı

28.05.2022 09:54

Beykoz'un 100 çevreci kadını sertifikasını aldı Beykoz'da, "Evlerden Evrene Çevre Bilinci" projesi sertifika töreni düzenlendi.

Beykoz'un 100 çevreci kadını sertifikasını aldı

İSTANBUL - Beykoz'da, "Evlerden Evrene Çevre Bilinci" projesi sertifika töreni düzenlendi. Projede eğitim alan kadınlar, törenle sertifikalarını aldı.

Beykoz Belediyesi, Medipol Üniversitesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü üçlü protokol imzaladı ve Kent Konseyi'nin desteğiyle "Evlerden Evrene Çevre Bilinci" projesinde eğitim alan yüz kadın, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Medipol Üniversitesi'nde düzenlenen törene, Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sağlam da katıldı. Eğitimlerde, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm, gıda israfı gibi konularda eğitimler verildi.

"Beykoz'da kadın dokunuşuyla çok güzel işler yapacağız"

Sertifika töreni sonrası konuşan Beykoz Belediyesi Çevre Mühendisi Sevnur Güner, "Aslında bu projede bizim hitap ettiğimiz kesim kadınlarımız. Gönüllü kadınlarımız eğitimlerini aldı. Aldıkları eğitimler doğrultusunda da Beykoz genelinde bilgilendirmeler yapacaklar. İstanbul Medipol Üniversitesi'nde kadınlarımıza sürdürülebilirlik, yeşil kalkınma, gıda israfı, geri dönüşüm ve sıfır atık konularında eğitimler verildi. Bugün de sertifika törenimizi gerçekleştirdik. Beykoz'da kadın dokunuşuyla çok güzel işler yapacağız" diye konuştu.

"İlk olarak ailem ve çevremden başlayacağım"

Eğitimlere katılarak sertifika alan kadın gönüllü Firdevs Çelik,"Bugün çocuğumun geleceği için buradayım. Aslında sadece çocuğun değil gelecek nesillere de bir katkı sunmak için buradayım. Üniversite bünyesinde verilen eğitimlerden oldukça fazla verim aldım. Eğitimler esnasında öğrendiğim bilgileri ilk olarak ailem ve çevremden başlayarak yaymaya çalışacağım" dedi.

Beykoz'un 100 çevreci kadını sertifikasını aldı
Beykoz'un 100 çevreci kadını sertifikasını aldı
Beykoz'un 100 çevreci kadını sertifikasını aldı
Beykoz'un 100 çevreci kadını sertifikasını aldı
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Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Beykoz Belediyesi, Hisarcık, Beykoz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'un 100 çevreci kadını sertifikasını aldı - Son Dakika


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