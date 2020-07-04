Beykoz'un sahiline sosyal mesafeli bank - Son Dakika

Beykoz'un sahiline sosyal mesafeli bank

Beykoz Belediyesi tarafından sahil şeridi yenilendi.

Beykoz Belediyesi tarafından sahil şeridi yenilendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında yenilenen sahile sosyal mesafeli banklar yerleştirildi. Sahilin son hali ise havadan görüntülendi.

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Beykoz Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Sahil Düzenleme Projesi' kapsamında Anadolu Yakası'nın en güzel manzaralarından biri olan Beykoz sahili yenilendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeli bankların yerleştirildiği sahil modern ve yeşil görünümüyle vatandaşların beğenisini kazandı. Toplamda 9 bin 600 m2 yürüyüş alanı ve 6 bin 830 m2 yeşil alan düzenlemesi yapılan sahilde vatandaşlar boğazın güzel manzarasıyla birlikte yürüyüş ve spor yapma fırsatı buldu. Çocuklar parkta gönüllerince eğlenirken, aileleri de sosyal mesafeli bir şekilde sahil havası eşliğinde oturup sohbet etti.


Çocuklarıyla birlikte sahile gelen Serkan Erdoğan isimli bir vatandaş, "Sahilimiz çok güzel olmuş. Yenilendi, çocuklarımız için de iyi oldu. Restoranımız da yenileniyor. Sosyal mesafeye uygun bir şekilde oturma düzeni sağlanmış, Beykoz'umuz bayağı güzel olmuş" dedi.


Arkadaşlarıyla birlikte sosyal mesafeli banklarda oturan Yaren Alagöz, "İlk defa geldim. Gayet güzel olmuş. Manzarası da çok güzel. Oturmak için gayet elverişli. Artık herkes kurallara da dikkat ediyor. Belediye de çalışıyor" diye konuştu.


Sahilde bisiklet süren Yunus Emre Çengel ise "Güzel olmuş. Yapanların ellerine sağlık. Arabaların olmadığı yerde bisiklet sürüyoruz" diyerek Beykoz Belediyesine teşekkür etti. Beykoz sahilde bulunan Gümüşsuyu Restoran'ın ise ilerleyen günlerde açılarak vatandaşlara hizmet vermesi bekleniyor.


Öte yandan, sosyal mesafeli bankların yerleştirildiği sahil drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 09:07 Kaynak: İHA

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