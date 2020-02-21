Beykoz'un temizlik filosu çevreci araçlarla yenilendi - Son Dakika

Beykoz'da 7 gün 24 saat çalışan temizlik filosu, günün ihtiyaçlarına uygun araç ve ekipmanlarla yenilendi.

Beykoz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye daha iyi hizmet için 505 kişilik personelin görev yaptığı 132 araç, arazi koşulları ve hizmet türleri göz önüne alınarak modern araç ve ekipmanlarla değiştirildi, ilçeye hizmet kolaylığı sağlamak amacıyla daha önce olmayan bazı araçlar da filoya katıldı.

İlçedeki temizlik hizmetlerini Coğrafi Bilgi Sistemi'ne entegre "Beykoz İlçesinde Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Sürdürülebilir ve Akıllı Atık Yönetim Sistemi"yle yürüten Beykoz Belediyesi araçların etkin ve verimli yönetimi amacıyla aktif optimizasyon çalışmaları da yapıyor.