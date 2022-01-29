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Beykoz'un turkuaz renkli sulardaki gizemli adası böyle görüntülendi - Son Dakika

Beykoz'un turkuaz renkli sulardaki gizemli adası böyle görüntülendi

29.01.2022 09:37

Beykoz'un turkuaz renkli sulardaki gizemli adası böyle görüntülendi Beykoz Riva Elmasburnu açıklarında yer alan masmavi sular ile çevrilmiş, balıkçı kuşların uğrak noktası Eşşek Adası, pek çok kişi tarafından bilinmiyor.

Beykoz'un turkuaz renkli sulardaki gizemli adası böyle görüntülendi

İSTANBUL - Beykoz Riva Elmasburnu açıklarında yer alan masmavi sular ile çevrilmiş, balıkçı kuşların uğrak noktası Eşşek Adası, pek çok kişi tarafından bilinmiyor. Turkuaz renkli sular üzerinde bulunan adanın havadan görüntüsü görenleri mest etti.

Karadeniz kıyıları, Elmasburnu açıklarında yer alan masmavi sular ile çevrilmiş, balıkçı kuşların durağı Eşşek Adası'nda insan yaşamına ait çok az iz bulunuyor. Ada genelinde hakim olan sessizlik ise en büyüleyici detaylardan biri. Riva Eşek Adası olarak anılan ada, pek çok kişi tarafından hala bilinmiyor. Ağaç bulunmayan, otlak bir bitki örtüsü ile kaplı olan Eşşek adası ıssız bir kara parçası haline gelmiş durumda.

Denizcilerin yönünü kaybetmemesi için, adada bir de deniz feneri bulunuyor.

Dalgalarla baş başa, olan ada, drone ile çekilen görüntüsü ile görenleri mest etti.

Beykoz'un turkuaz renkli sulardaki gizemli adası böyle görüntülendi
Beykoz'un turkuaz renkli sulardaki gizemli adası böyle görüntülendi
Beykoz'un turkuaz renkli sulardaki gizemli adası böyle görüntülendi

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Riva, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beykoz'un turkuaz renkli sulardaki gizemli adası böyle görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beykoz'un turkuaz renkli sulardaki gizemli adası böyle görüntülendi - Son Dakika
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