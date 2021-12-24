Beykoz Üniversitesi ile İSMMMO Arasında Yüksek Lisans İş Birliği

Beykoz Üniversitesi ile İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası İşbirliği (İSMMMO) arasında 23 Aralık 2021 Perşembe günü Yüksek Lisans alanında bir iş birliği anlaşması imzalandı.

İş Birliği Anlaşması Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet DURMAN ve İSMMMO Başkanı Yücel AKDEMİR arasında imzalandı. Anlaşma ile İSMMMO çalışanları, stajyerleri ve üyeleri ile birinci derece yakınları üniversitenin yüksek lisans programlarında mevcut burslara ek olarak %40'a varan indirimden faydalanma hakkı elde edecek. Beykoz Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü 2022 Bahar dönemi programları başvuruları açıldı. İSMMMO çalışanları, stajyerleri ve üyeleri ile birinci derece yakınları 2022 Bahar dönemi için aşağıdaki programlarda %30, İşletme yüksek lisans programlarında %40 oranında indirimden faydalanabilecekler.

Programların taksitli ödeme ve başvuru koşulları için üniversitenin https://www. beykoz. edu. tr/icerik/1009-kayit-islemleri adresi ziyaret edilebilir.

Anlaşma ile ayrıca, İSMMMO çalışanları, stajyerleri ve üyeleri ile birinci derece yakınları üniversitenin önlisans ve lisans programlarında ÖSYM ve tercih burslarına ilave %10, sertifika programlarında da %10 indirim indirimden faydalanabilecekler.