Beykoz Üniversitesi ve Priştine Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Değerli Akademisyenler, Sevgili Öğrencilerimiz,

Priştine Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naser Sahiti ile Dış İlişkilerden Sorumlu Prof. Asoc. Dr. Albulena Blakaj, Genel Sekreter Esat Kelmendi, Rektör Asistanı Blerta Dibrani'den oluşan heyet ile Beykoz Üniversitesini ziyaret etti. Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, Rektör Yardımcısı, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Kuru, Rektör Yardımcısı, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baki Aksu ve Uluslararası İlişkiler Müdürü Ebru Aytanç bulundu.

İki üniversite arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol iki üniversite arasında karşılıklı olarak ögrenci, stajyer, akademik ve idari personel değişimini kapsıyor. Üniversitelerin araştırma ve bilimsel yayınlarda iş birliği yapması anlaşma kapsamındadır.

Toplantıya katılan Priştine Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naser Sahiti ve heyetine teşekkür ederiz.