Beykoz ve Çekmeköy'de Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak

İSTANBUL'da Beykoz ve Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu yapılan itirazlar üzerine, geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

İSTANBUL'da Beykoz ve Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu yapılan itirazlar üzerine, geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.



AK Parti'nin İstanbul'daki seçim sonuçlarına itirazı üzerine Beykoz ve Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu, geçersiz oyların tüm partilerin müşahitleri huzurunda yeniden sayılmasına karar verdi.



Yerel seçimleri sonucunda sandıklardan Beykoz'da 5 bin 352, Çekmeköy'de ise 5 bin 684 geçersiz oy vardı. - İstanbul

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