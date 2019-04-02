Beykoz ve Çekmeköy'de Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak
7 dakika önce
İSTANBUL'da Beykoz ve Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu yapılan itirazlar üzerine, geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.
İSTANBUL'da Beykoz ve Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu yapılan itirazlar üzerine, geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.
AK Parti'nin İstanbul'daki seçim sonuçlarına itirazı üzerine Beykoz ve Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu, geçersiz oyların tüm partilerin müşahitleri huzurunda yeniden sayılmasına karar verdi.
Yerel seçimleri sonucunda sandıklardan Beykoz'da 5 bin 352, Çekmeköy'de ise 5 bin 684 geçersiz oy vardı. - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:12 Kaynak: DHA
Bahçeli'den Çok Konuşulacak Yeni Seçim Sistemi Önerisi: Sadece Büyükşehir Belediye Başkanı Seçelim
Son Dakika! İstanbul'da 3 İlçede Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak
Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Büyük Zam Geldi
AK Parti Adayı Birinci Çıktı, MHP İtirazda Bulundu