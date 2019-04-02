Son Dakika Haberleri: Beykoz ve Çekmeköy'de Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak

Beykoz ve Çekmeköy'de Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak

7 dakika önce

İSTANBUL'da Beykoz ve Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu yapılan itirazlar üzerine, geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Beykoz ve Çekmeköy'de Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak, System.String[]
İSTANBUL'da Beykoz ve Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu yapılan itirazlar üzerine, geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi. 

AK Parti'nin İstanbul'daki seçim sonuçlarına itirazı üzerine Beykoz ve Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu, geçersiz oyların tüm partilerin müşahitleri huzurunda yeniden sayılmasına karar verdi. 

Yerel seçimleri sonucunda sandıklardan Beykoz'da 5 bin 352, Çekmeköy'de ise 5 bin 684 geçersiz oy vardı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:12 Kaynak: DHA

İstanbul, Çekmeköy, Beykoz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den Çok Konuşulacak Yeni Seçim Sistemi Önerisi: Sadece Büyükşehir Belediye Başkanı Seçelim Son Dakika! İstanbul'da 3 İlçede Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Büyük Zam Geldi AK Parti Adayı Birinci Çıktı, MHP İtirazda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 18:19:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beykoz ve Çekmeköy'de Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]