Son Dakika Haberleri: Beykoz ve Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu İtirazları Kabul Etti

Beykoz ve Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu İtirazları Kabul Etti

1 saat önce

AK Parti'nin İstanbul'daki Beykoz ve Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz kabul edildi.

Beykoz ve Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu İtirazları Kabul Etti, System.String[]


AK Parti'nin İstanbul'daki Beykoz ve Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz kabul edildi.

Beykoz İlçe Seçim Kurulu kararında, AK Parti'nin büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri ile ilgili tüm sandıklardaki geçersiz oyların sayılmasına yönelik talebini kabul etti. Tüm sandıklardaki oy pusulalarının yeniden sayılması talebinin kısmen kabulü ile oylama sırasında şikayet edilen ve tutanağa geçirilen oyların sayılmasına karar verildi. 

Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu ise itiraz dilekçelerini kabul ederek, büyükşehir belediye başkanlığı sandık kurulu tutanakları ile sayım döküm cetvellerinin kontrolü ve SEÇSİSE girişlerinin kontrolünün de aynı anda yapılmasına karar verildi.

Yerel seçimleri sonucunda sandıklardan Beykoz'da 5 bin 352, Çekmeköy'de ise 5 bin 684 geçersiz oy vardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:41 Kaynak: DHA

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