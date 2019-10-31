Beykoz ve Sarıyer'de yollar göle döndü

Beykoz ve Sarıyer'de aşırı yağışla birlikte yollar göle döndü.

Beykoz ve Sarıyer'de aşırı yağışla birlikte yollar göle döndü. Sürücüler yolda güçlükle ilerledi. Sarıyer'de tünel girişini su bastı. Beykoz Tokatköy'de yağışla birlikte yollar göle döndü. Sürücüler yolda güçlükle ilerledi. Araçlar su birikintilerinin içinden geçti. Sarıyer'de tünel girişini su bastı DEREYE DÖNEN YOLLARDA ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ Sarıyer'de sağanak yağış nedeniyle tünel girişini su bastı. Adeta dereye dönen yolda araçlar güçlükle ilerliyor. İstanbul'da başlayan sağanak yağış, Sarıyer'de etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle Sarıyer Çayırbaşı tünel girişinde yollar adeta dereye döndü. Sürücüler su baskınının yaşandığı yolda güçlükle ilerlerken, belediye ekipleri de suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı. (Oğuzcan Yazar/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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