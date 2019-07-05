Son Dakika Haberleri: Beyler konağı tarihi ve mimari dokusuna uygun olarak restore edildi
Son Dakika Güncel Haber

Beyler konağı tarihi ve mimari dokusuna uygun olarak restore edildi

1 saat önce

Dünyanın en büyük yeraltı şehir yerleşiminin bulunduğu Nevşehir Kalesi civarında yer alan tarihi Beyler Konağı'nın restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Beyler konağı tarihi ve mimari dokusuna uygun olarak restore edildi, System.String[]

Yapılan çalışmayla birlikte, Osmanlı konut mimarlığının şehir merkezindeki en önemli sivil mimarlık eserlerinden biri olarak da değerlendirilen konak kent belleğine kazandırıldı.

Nevşehir'in Camicedit Mahallesinde yer alan Beyler Konağı'nda bir süreden beri Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından sürdürülen restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Osmanlı dönemindeki Barok sanatının biçim ve süslemesinin en güzel bir şekilde yansıtıldığı ender tarihi yapılardan biri olan ve giriş cephesi sonradan kırmızı renge boyanmasından dolayı halk arasında 'Kırmızı Konak' olarak da isimlendirilen iki katlı Beyler Konağı'nın dış cephesi yapıya özgü yöresel taş ile aslına uygun olarak yeniden yapıldı.

İç tavanında yer alan ve ahşap bitki süslemelerinin yanı sıra duvar süslemeleri ile de Kapadokya bölgesinde en dikkat çekici tarihi yapılardan biri olarak değerlendirilen konağın tavanlarında temizlik ve renklerinde canlandırma yapıldı. Oda zeminlerindeki sonradan dökülen beton zeminlerin kırılarak temizlendiği konakta daha sonra odalara tarihi ve mimari dokusuna uygun bir şekilde ahşap döşeme yapıldı.

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:16 Kaynak: Bültenler
nevşehir, konak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yargıtay'dan tarihi karar: Şüpheden suç doğmaz "Lince razıyım" diyen Berna Laçin, tartışmanın fitilini ateşledi CHP'li isimden Melih Gökçek iddiası: Belediyenin kamera sistemini evine yerleştirmiş İmamoğlu'na "Canımı veririm size bilgileri vermem" diyen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı görevden alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 16:00:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyler konağı tarihi ve mimari dokusuna uygun olarak restore edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]