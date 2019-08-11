Son Dakika Haberleri: BEYLERBEYİ'NDE DENİZE KURBAN KANI AKTI
Son Dakika Güncel Haber

BEYLERBEYİ'NDE DENİZE KURBAN KANI AKTI

1 saat önce

BEYLERBEYİ'NDE DENİZE KURBAN KANI AKTI (Havadan görüntülerle)Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, (DHA)Kurban bayramının ilk gününde kesilen kurbanların kanları Beylerbeyi'nde denize aktı.

BEYLERBEYİ'NDE DENİZE KURBAN KANI AKTI (Havadan görüntülerle)
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, (DHA)
Kurban bayramının ilk gününde kesilen kurbanların kanları Beylerbeyi'nde denize aktı. Denizin bir kısmının kırmızıya boyandığı alan havadan görüntülendi. Her yıl kurban bayramında kesilen kurbanlıkların kanları kesim yerlerinden kanallar aracılığıyla İstanbul Boğazı'na akıyordu. Alınan önlemler işe yaramış ve geçen yıl benzer görüntüler yaşanmamıştı. Bayramın ilk gününde bugün Üsküdar'da Beylerbeyi Sahilinde denize kanallardan kurban kanı aktı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) ekipleri Beylerbeyi Sahili'nde temizleme çalışmaları yaptı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Olçok'un "Bahçeli idamı kaldırdı" sözlerine MHP'den yanıt: Gerçek dışı söylemler kendisine bir şey kazandırmaz
Putin'den Kurban Bayramı mesajı: Rusya'ya yaptıkları katkılar çok değerli Boks eldiveni giyen Zaharova: Sadece bir kedicik değil bir boksörüm de Mansur Yavaş, Halk Market'i kurmasının gerekçesini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 16:49:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BEYLERBEYİ'NDE DENİZE KURBAN KANI AKTI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]