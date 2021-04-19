BEYLERBEYİ'NDE İSKELE ALTINA SIKIŞAN KEDİ KURTARILDI - Son Dakika

BEYLERBEYİ'NDE İSKELE ALTINA SIKIŞAN KEDİ KURTARILDI

19.04.2021 07:38

ÜSKÜDAR Beylerbeyi Sahili'nde üstü kafe olarak kullanılan iskelenin altında sıkışan kediyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

ÜSKÜDAR Beylerbeyi Sahili'nde üstü kafe olarak kullanılan iskelenin altında sıkışan kediyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından Canları bizim için çok değerli. Geçmiş olsun sözleriyle kurtarma anlarının olduğu görüntüleri paylaştı.

Beylerbeyi Sahili'nde bulunan üstü kafe olarak kullanılan iskelenin altında kedi sıkıştı. Bildirilmesi üzerine sahil güvenlik ekipleri olay yerine gelerek, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından, İstanbul'umuzun caddelerini, sokaklarını hatta evlerimizi onlarla paylaşıyoruz. Canları bizim için çok değerli. Geçmiş olsun. Tebrikler ve teşekkürler sahil güvenlik ekibimiz sözleriyle kurtarma anlarının olduğu görüntüleri paylaştı.

BEYLERBEYİ'NDE İSKELE ALTINA SIKIŞAN KEDİ KURTARILDI
BEYLERBEYİ'NDE İSKELE ALTINA SIKIŞAN KEDİ KURTARILDI
BEYLERBEYİ'NDE İSKELE ALTINA SIKIŞAN KEDİ KURTARILDI
BEYLERBEYİ'NDE İSKELE ALTINA SIKIŞAN KEDİ KURTARILDI

Sahil Güvenlik, Beylerbeyi, İstanbul, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYLERBEYİ'NDE İSKELE ALTINA SIKIŞAN KEDİ KURTARILDI - Son Dakika


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