Beylerbeyi Sarayı'nda 15 Temmuz'a özel zafer gecesi - Son Dakika

Beylerbeyi Sarayı'nda 15 Temmuz'a özel zafer gecesi

Beylerbeyi Sarayı'nda 15 Temmuz'a özel zafer gecesi Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, milli birlik ve beraberliği hedef alan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde demokrasi destanı yazan kahramanlar için anma programı düzenledi.

Beylerbeyi Sarayı'nda 15 Temmuz'a özel zafer gecesi

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İSTANBUL - Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, milli birlik ve beraberliği hedef alan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde demokrasi destanı yazan kahramanlar için anma programı düzenledi.

Başkanlık'a bağlı Üsküdar'daki Beylerbeyi Sarayı'nda düzenlenen "Demokrasi Zafer Gecesi" adlı anma programında 15 Temmuz gecesi canı pahasına vatanına sahip çıkan aziz şehitlerin ve gazilerin aileleri onur konuğu olarak ağırlandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün gölgesinde gerçekleştirilen program, dün akşam saat 20.00'de başladı. Kuran-ı Kerim tilaveti, 15 Temmuz belgesel gösterimi, şehit yakınlarının dilinden 15 Temmuz gerçekleri ile devam eden Demokrasi Zafer Gecesi, 251 şehit için okunan hatim duası ile tamamlandı. Anma programı, Osmanlı Devleti'nin son döneminde darbe ile tahttan indirilen Sultan II. Abdülhamid'in son günlerini geçirdiği ve hayata veda ettiği Beylerbeyi Sarayı'nın rehber eşliğinde gezilmesiyle sona erdi.

Beylerbeyi Sarayı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 17:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Beylerbeyi Sarayı'nda 15 Temmuz'a özel zafer gecesi - Son Dakika

Son Dakika

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