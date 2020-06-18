Beylerbeyi Toplum Ruh Sağlığı Merkezine yanıcı madde atıldı - Son Dakika

Beylerbeyi Toplum Ruh Sağlığı Merkezine yanıcı madde atıldı

Üsküdar'da Beylerbeyi Toplum Ruh Sağlığı Merkezine yanıcı madde atılması nedeniyle çıkan yangın söndürüldü.

Üsküdar'da Beylerbeyi Toplum Ruh Sağlığı Merkezine yanıcı madde atılması nedeniyle çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Beylerbeyi Mahallesi Şemsi Efendi Sokak'ta bulunan Beylerbeyi Toplum Ruh Sağlığı Merkezine, daha önce burada tedavi gördüğü iddia edilen bir kişi tarafından yanıcı madde atıldı. Şüpheli olay yerinden kaçarken merkezde küçük çaplı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında biri dumandan etkilenen, diğeri kolundan hafif yaralanan 2 kişi de hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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