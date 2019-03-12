Beylerderesi Şehir Parkında Çalışmalar Sürüyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, "Bir milyon 350 bin metrekarelik devasa şehir parkının bu yıl 200 bin metrekaresini tamamladık" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, "Bir milyon 350 bin metrekarelik devasa şehir parkının bu yıl 200 bin metrekaresini tamamladık" dedi.



Çınar, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ve MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya ile birlikte Atatürk ve Cumhuriyet Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.



Mehmet Çınar, 2014 yılında Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı olarak göreve başladığını daha sonra Malatya'daki değişimden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı olarak Yeşilyurtlulara hizmet ettiğini söyledi.



Göreve gelir gelmez hızlı bir şekilde çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Çınar, "Bölgemizde bir yer kiralayarak, Millet Kıraathanesi'ni açtık ve vatandaşlarımız buradan aktif bir şekilde istifade ediyorlar" dedi.



Çınar, spora büyük önem veren bir belediye olduklarını kaydederek, "2014 yılında sadece 8 futbolcusu olan İl Özel İdarespor bize geçmişti. Şuanda Yeşilyurt Belediyespor'umuzun 900 lisanslı toplamda da bin 500 sporcusu var ve 10 ayrı branşta Yeşilyurt'umuza hizmet veriyoruz. Yeşiltepe'deki stadında çevresini güzelleştirdik, tribün yaptık. Yeşilyurt Belediyespor'umuzun güçlü olmasında Yeşiltepe'nin de katkısı büyük. Binlerce seyircinin önünde takımımız maç yapıyor. Takımımız her hafta kazanıyor. Şampiyonluk mücadelemiz sürüyor" şeklinde konuştu.



Çınar, Yeşilyurt'ta önemli hizmetler yaptıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fahri Kayahan bölgemizde camimiz yoktu. O bölgeye cami kazandırdık. Engelli kardeşlerimize yönelikte engelsiz park oluşturduk. Gedik Sosyal Tesisleri'ni açtık. Onunla birlikte Gedik'te bulunan cezaevini de restore ettik. Kültür evi, müze, Millet Kıraathanesi, Çoban Müzesi ve toplantı salonu şeklinde yakın zamanda hizmete açacağız."



Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, Beylerderesi Şehir Parkı'nda çalışmalarla ilgili de detaylı bilgiler verdi.



Çınar, bir milyon 350 bin metrekarelik devasa şehir parkının bu yıl 200 bin metrekaresini tamamladıklarını kaydederek, "Cuma günü su tutmaya da başlayacak. Su tutmasıyla birlikte bölgemizde yeni bir geniş bir su alanıyla birlikte rekreasyon alanı da ortaya çıkmış olacak. İnşallah ayın 15'inden itibaren su tutmaya başlayacağız. Burası bir milyon 350 bin metrekarelik bir alan. Kentin ve ilçenin modern yaşam kültürüne artı değerler kazandıracak. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza hitap eden sosyal alanlarıyla bölgede başka bir örneği bulunmayan bu değerli yatırım bölgemizin gelişiminde önemli rol oynayacak. İçerisinde sosyal tesislerimiz, yürüyüş ve bisiklet yollarımız var. Ayrıca, Adrenalin Parkı yapıyoruz, bunun yanında seyir tepemiz olacak. Açık Hava Savaş Makineleri Müze'miz olacak. Tank ve uçağımız geldi. Diğer figürleri de tamamlayarak, bölgemizde ilk defa açık Hava Savaş Makineleri Müze'mizi oluşturacağız" dedi.



'Çevreci belediyecilik' kapsamında çevreyle ilgili birçok projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Çınar, "Çocuklarımızı okullarda eğitiyoruz. Geri dönüşüm evleri, geri dönüşüm kutucukları projelerimizle birlikte Ambalaj Atığı Ayrıştırma Tesisi'yle de bunu taçlandıracağız. Şuan şehrimizin 45 noktasında 3 tanesini mobil, 42 tanesi de sabit geri dönüşüm olmak üzere ayakkabıdan çantaya, kitaptan plastiğe, metalden ilaca kadar diğer dönüşümünü gerçekleştirebileceğimiz her türlü ürünü topluyoruz, tasnif ettikten sonra satıp belediyemize bir gelir elde edeceğiz. Bu tesisimiz kendi elektriğini de kendisi üretiyor" ifadelerine yer verdi.



AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise "Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti arasında kurulan Cumhur İttifakı ile ülkemizin geleceğinin hesabını yapıyoruz. Gençlerimizin, vatanımızın, milletimizin, devletimizin geleceğinin hesabını yapıyoruz. Biz sadece bu seçim için ittifak yapmadık. Bu, sadece bir seçimlik ittifak değil. Devletimizin bekası için devam etmesi gereken bir ittifaktan bahsediyoruz. Çok şükür Malatya'da bu ittifakın tabanı oluştu, benimsendi, inşallah kalıcılığı da sağlanacak" diye konuştu. - MALATYA

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