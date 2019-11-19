Son Dakika Haberleri: Beylerhan köylüleri sanayi bölgesinin genişlemesini istiyor
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Beylerhan köylüleri sanayi bölgesinin genişlemesini istiyor

6 saat önce

Uşak merkeze bağlı Beylerhan köyünde yaşayanlar Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nin (UOSB) üçüncü genişleme alanının kendi köy sınırları içinde hayata geçirilmesini istiyor.

Beylerhan köylüleri sanayi bölgesinin genişlemesini istiyor, System.String[]

Uşak merkeze bağlı Beylerhan köyünde yaşayanlar Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nin (UOSB) üçüncü genişleme alanının kendi köy sınırları içinde hayata geçirilmesini istiyor.

Beylerhan köyünde bir araya gelen vatandaşlar adına açıklama yapan Yunus Mıdık, UOSB üçüncü genişleme alanının kendi köy sınırları içinde yapılmasını istediklerini söyledi.

Genişleme alanında kurulacak fabrikaların yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayacağını, projeyle ilgili yaşanan tartışmaların kendilerinin dışında geliştiğini söyleyen Mıdık, "Bizler UOSB'nin genişleme alanının köyümüz arazilerinde olmasını istiyoruz. Üzerimize düşen fedakarlığı yapmaya hazırız. Bizim projeye karşı çıktığımız yönünde kamuoyunda gerçek dışı söylemler var. Biz bir an önce projenin hayata geçmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:22 Kaynak: AA
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