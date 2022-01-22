Beylikdüzü'nde kar sonrası işe giden vatandaşlar zor anlar yaşadı - Son Dakika

İstanbul'da dün akşam başlayan kar yağışı, Beylikdüzü'de hayatı olumsuz etkiledi. Sabah kalktıklarında arabalarını karla kaplı gören vatandaşlar araçlarını temizlerken, bazı vatandaşlar kar ve buz birikintilerinin bulunduğu üst geçitlerde zor anlar yaşadı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor. Beylikdüzü'de daha fazla etkili olan kar yağışı nedeniyle sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar zorluk yaşadı. Sabah kalktıklarında arabalarının karla kaplı olduğunu gören vatandaşlar, ilk iş olarak araçlarını temizledi. Ellerine aldıkları çeşitli malzemelerle araçlarını kar birikintilerinden temizleyen vatandaşlar, ardından işlerine gitmek için yola çıktı. İşlerine toplu taşıma ile giden vatandaşlar ise özellikle üst geçitlerde oluşan kar ve buz birikintileri nedeniyle işlerine gitmekte güçlük çekti.

"Arabalar karla kaplı"

Arabasını kardan temizlemeye çalışan Uğurcan Güler, "Her yer kar, arabalarımızın üstü kar ile kaplı. Ben de işe gideceğim için erkenden kalktım ve arabamı temizlemeye başladım. Şu anda ellerim adeta dondu. Arabanın üzerini temizlerken zorluk yaşıyorum. Camlar şu anda buz halinde. Buzu açmaya çalışıyorum ki işe yetişebileyim. Kar yağışını seviyoruz, yıllardır çok yağmıyordu. Bu seferde yine çok yağdı diyemeyiz ama bizi zorlamaya yetti" dedi.