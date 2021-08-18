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Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi açıldı - Son Dakika

Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi açıldı

18.08.2021 08:40
Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi açıldı, System.String[]

Beylikdüzü'nde afet yönetimini iyileştirmek ve afet anında koordinasyonun sağlanması için hizmet verecek olan Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, Marmara Mahallesi'nde açıldı.

Marmara Mahallesi'nde bulunan merkezin açılış töreninde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü'nü afetlere hazırlama konusunda iyi bir yerdeydik, şimdi çok daha iyi bir yere geliyoruz. Afet öncesi ve sonrasında yaşanabilecek her duruma uygun tüm tedbirleri alıyoruz." dedi. Açılışın ardından, 10 kişi ve arama kurtarma köpeğinden oluşan ekip, Kastamonu'nun Bozdağ ilçesinde etkisini gösteren sel baskınıyla mücadeleye destek için yola çıktı.

Arama-kurtarma eğitimlerinin yanı sıra toplanma ve barınma alanları ile ABİS (Afet Bilgi Sistemi) altyapısının da yönetileceği merkezin açılış törenine; Beylikdüzü Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer, İYİ Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Erol Karapınar, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Açılışın ardından Afet ve Acil Durum Koordinatörü Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Esmer, merkezin çalışma planının yanı sıra afet anı ve öncesinde izlenecek yol haritasını da paylaştı. Sunumun ardından, 10 kişi ve arama kurtarma köpeği Leo'dan oluşan ekip, Kastamonu'nun Bozdağ ilçesinde etkisini gösteren sel baskınıyla mücadeleye destek için yola çıktı.

Kaymakam Altınpınar'dan teşekkür

Beylikdüzü'nde afet anında koordinasyonun sağlanması için merkezin önemine değinen Beylikdüzü Kaymakamı Mustafa Altınpınar açılış konuşmasında, "Belediye Başkanımızla yaptığımız istişarelerde böyle bir merkezin zorunlu olduğu ve 7/24 esasına göre çalışması gerektiği hususunda hemfikir olduk. Yapılan çok ciddi işler var. Duyarlılığı için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Çalık: Dayanışma köprüsü kurmaya devam edeceğiz

Konuşmasına Türkiye'de etkisini gösteren orman yangınları ve sel baskınlarına değinerek başlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise "Ülkemizin dört bir yanında gerçekleşen orman yangınlarının daha tamamı sönmeden, Karadeniz'de kentleri sular altında bırakan sellerde çok sayıda insanımızı kaybettik. Beylikdüzü Belediyesi olarak, bu zor günlerde türlü desteklerle afet bölgelerindeki insanlarımızın yanında olmaya çalıştık. Afetlerde, Beylikdüzü'nden ülkemizin her köşesine dayanışma köprüsü kurmaya devam edeceğiz." dedi.

"Beylikdüzü'nü güvenli bir geleceğe kavuşturmak için çalışmayı sürdüreceğiz"

Beylikdüzü Belediyesi olarak tüm afetlerde kayıpları en aza indirmek için büyük bir seferberlik başlattıklarını da vurgulayan Çalık, "Beylikdüzü'nü dirençli bir kent haline getirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Gürpınar Siteler Bölgesi'nde kentsel dönüşüme başladık. Ayrıca, ilçe genelinde riskli 54 bina ve 558 bağımsız birimin kentsel dönüşümünü destekledik. Toplanma ve geçici barınma alanlarımızı belirledik. Yeşil alanlarımızı ve parklarımızı sürekli olarak artırıyoruz. Olası bir deprem anında ilçemiz genelindeki birçok noktada güvenli alanlar saptadık. 350 barınma çadırı temin ettik. 250 kişinin katılımıyla Afet Sağlığı Çalıştayları düzenledik. 2 bin katılımcıya 15 Temel Afet Eğitimi verdik. Bu seferberlik kapsamında, Beylikdüzü'ne üç de yeni merkez kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı. Çalık, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde ise Kaymakamlığımız iş birliğiyle ve diğer kurumlarla koordineli bir şekilde afetle mücadele edeceğiz. Beylikdüzü'nü afetlere hazırlama konusunda iyi bir yerdeydik, şimdi çok daha iyi bir yere geliyoruz. Afet öncesi ve sonrasında yaşanabilecek her duruma uygun tüm tedbirleri alıyoruz. Beylikdüzü'nü güvenli bir geleceğe kavuşturmak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.

Beylikdüzü, Hisarcık, Marmara, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi açıldı - Son Dakika


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