Beylikdüzü Belediyesi tarafından, 28 Şubat Sivil Savunma Günü dolayısıyla Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde 'Sivil Savunma Günü' semineri düzenlendi. Eğitim ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminere Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü ve Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Koordinatörü Mehmet Esmer'in yanı sıra; Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Sorumlusu Ertuğrul Erbay, Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanı Elif Necla Türkoğlu, Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği Başkanı Hüseyin Karadayı, Beylikdüzü Offroad Kamp ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (BEYLİKOFF) Kurucu Başkanı Cihan Aydın, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve AFAD Gönüllüleri katıldı. Programda, gönüllü belediye personelinden oluşan Beylikdüzü Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi ile Beylikdüzü'nde karla mücadele çalışmalarına destek veren sivil toplum kuruluşlarının afet anında gösterdikleri başarılar anlatıldı. Öte yandan Beylikdüzü Nefes Arama Kurtarma Ekibi sorumlusu Yakup Gündüz, Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinde yaptıkları başarılı çalışmaları anlatırken, Cihan Aydın ise derneğin çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Erbay: Afet ve acil durumlara ilişkin dört kademede çalışma yürütüyoruz

Beylikdüzü'nde afet anında koordinasyonun en iyi şekilde sağlanabilmesi adına çok kuvvetli bir ekip ve önemli bir merkezin kurulduğunu belirten Ertuğrul Erbay, "İlçeyi tüm olası afetlere hazır hale getirmek, yaşanılacak kayıpları en aza indirgemek ve afet yönetimini iyileştirmek için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Beylikdüzü Belediyesi olarak afet ve acil durumlara ilişkin risk yönetimleri çerçevesinde de afet yönetimi planlarını uyguluyoruz. Bu kapsamda Beylikdüzü afet yönetimi yapılanmasında Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, Beylikdüzü Mutfak, afet sonrası barınma ve lojistik destek merkezi olarak kullanılan Pazar İstanbul ve Fen İşleri Müdürlüğü Dereağzı Şantiyesi'nde toplam dört kademede afet ve acil durumlara ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, afet öncesi ve sonrasına ilişkin tüm alanlarda faaliyet gösterirken, Beylikdüzü Mutfak ise afet sonrasında tam kapasite çalışarak lojistik gıda ihtiyacını karşılıyor. Pazar İstanbul ise afet sonrası afet anı lojistik ve geçici barınma alanına dönüşerek hizmet veren alanlarımızdan. Aynı şekilde Fen İşleri Müdürlüğü Dereağzı Şantiyesi afet anı koordinasyon ve lojistik merkezi olarak hem bu merkezin bir alternatifi olarak hem de lojistik olarak kullandığımız bir merkez olarak hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.

Esmer: Herhangi bir afet anında bizlerde afetzede olabiliriz

Mehmet Esmer ise Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Ekipleri ve Gönüllü Faaliyetlerine ilişkin yaptığı sunumunda, afet anında sahada çalışanların büyük bir kısmının gönüllülerden oluştuğunu ifade ederek, "Beylikdüzü'nde 24 gönüllü belediye personelinden oluşan 'Beylikdüzü Nefes Arama Kurtarma' ekibini kurduk. Burada çok ciddi bir eğitim seferberliği başlattık ve çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Kastamonu sel felaketi ve Muğla yangınında şunu gördük ki sahada çalışanların büyük bir kısmı gönüllülerden oluşuyor. Bu noktada ciddi anlamda gönüllülere ihtiyacımız var. Gönüllü ekibinin oluşturulmasında görebileceğimiz üç tane temel konu var. Bunlardan bir tanesi ilk yardım eğitimleri, ikincisi arama kurtarma eğitimleri ve üçüncüsü de yangın söndürme. Yangın eğitimlerinde şunu anlatmaya çalıştık; En büyük yangın bile başlangıç aşamasında bir kova su ile söner. Bu noktada gönüllülerin hangi alanlarda çalışacağı, planlamaları ve tüm sürecin ne şekilde yapılacağını önceden bildireceğiz. Bizlerde herhangi bir afet anında afetzede olabiliriz. Bu noktada gönüllülerin katılımı noktasında ciddi anlamda bir kapasite artışı gerekiyor." dedi. Konuşmaların ardından AFAD Gönüllü Eğitim Programı'nda yüz yüze ve saha eğitimlerinde başarı elde eden gönüllülere kimlik kartları ve sertifikaları verildi.