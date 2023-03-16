Beylikdüzü'nde feci kaza kamerada: 2 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde feci kaza kamerada: 2 ölü, 1 ağır yaralı

16.03.2023 17:46

Beylikdüzü'nde feci kaza kamerada: 2 ölü, 1 ağır yaralı Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nda hızla seyreden araç, önce bariyere ardından TIR'a vurduktan sonra devrildi.

Beylikdüzü'nde feci kaza kamerada: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İSTANBUL - Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nda hızla seyreden araç, önce bariyere ardından TIR'a vurduktan sonra devrildi. Araçta bulunan 18 ve 19 yaşındaki 2 genç olay yerinde hayatını kaybederken arka koltukta oturan diğer genç ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Ambarlı Liman Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda hızla seyreden Ediz Çelik yönetimindeki 34 CYG 605 plakalı binek araç kontrolden çıkarak önce bariyere vurdu. Çelik yönetimindeki araç daha sonra ise yolda seyreden 34 EY 7379 plakalı TIR'a arkasından çarptı. Arka kısmı kopan araç, daha sonra devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ediz Çelik ve yan koltuğunda bulunan arkadaşı Mehmet Can Gezer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kimlik bilgilerine henüz ulaşılamayan arka koltukta bulunan diğer genç ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede ameliyata alındığı öğrenildi. TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Yaşanan kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Çelik yönetimindeki aracın hızla gelerek TIR'a çarptığı ardından devrildiği görüldü.

"Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedip döndü"

Kazanın sesini duyduğunu ifade eden vatandaş yaşananları aktararak, "Burada ofiste oturuyorduk. Ses çıktı. Buradan hızla araç geçiyordu. Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedip döndü. Kaza oldu 3 kişinin vefat ettiği söyleniyor. Biz makas attığına şahit olmadık ama çok hızlıydı" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde feci kaza kamerada: 2 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika


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