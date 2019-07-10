Beylikdüzü Ambarlı Liman yolunda rot kolu kırılan tır bariyerlere çarptı.
1 saat önce
Beylikdüzü Ambarlı Liman yolunda rot kolu kırılan tır bariyerlere çarptı.
Beylikdüzü Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:35 Kaynak: İHA
Ambarlı Liman yolunda rot kolu kırılan tır bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapatılırken, bölgede yoğunluk oluştu. Ekiplerin tırı kaldırma çalışması sürüyor. - İSTANBUL
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