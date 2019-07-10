Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü Ambarlı Liman yolunda rot kolu kırılan tır bariyerlere çarptı.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Beylikdüzü Ambarlı Liman yolunda rot kolu kırılan tır bariyerlere çarptı.

1 saat önce

Beylikdüzü Ambarlı Liman yolunda rot kolu kırılan tır bariyerlere çarptı.

Beylikdüzü Ambarlı Liman yolunda rot kolu kırılan tır bariyerlere çarptı., System.String[]
Beylikdüzü, 3. Sayfa
Beylikdüzü Ambarlı Liman yolunda rot kolu kırılan tır bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapatılırken, bölgede yoğunluk oluştu. Ekiplerin tırı kaldırma çalışması sürüyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:35 Kaynak: İHA
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