Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü, Ambarlı Liman yolunu kilitleyen kaza
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Beylikdüzü, Ambarlı Liman yolunu kilitleyen kaza

1 saat önce

Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nda rot kolu kırılan bir tır bariyerlere çarptı.

Beylikdüzü, Ambarlı Liman yolunu kilitleyen kaza, System.String[]
Beylikdüzü, 3. Sayfa
Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nda rot kolu kırılan bir tır bariyerlere çarptı. Trafik Ambarlı istikametinde durma noktasına gelirken yol havadan drone ile görüntülendi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nda yaşandı. Limana doğru seyreden 34 UH 9409 plakalı tırın rot kolu kırılarak bariyerlere çarptı. Kaza sonrası tır sürücüsü hafif yaralanırken içindeki mazotta yerlere döküldü. Bölgede yoğun trafik oluştu. Oluşan trafiği açmak için ekipler çalışmalarına başladı. Araçların kontrollü olarak geçişi sağlandı. Yoldaki yoğun trafik ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:59 Kaynak: İHA
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