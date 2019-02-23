Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Işık'tan, Aa'ya Ziyaret

AK Parti Beylikdüzü
Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık
, Anadolu Ajansı
(AA) İstanbul
Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan'ı ziyaret etti.
Ziyareti sırasında Altınalan'a, belediye başkanı olması halinde hayata geçireceği projelere ilişkin bilgi veren Işık, Beylikdüzü'nün son 5 yılda nüfusu yüzde yüz artan bir ilçe olduğunu ve bu artış devam ettiğini söyledi.
Işık, son 5 yılda ilçeye yerel bir trafik yatırımının yapıldığını aktararak, "Bizler hızlıca metroyu Beylikdüzü'ne getiriyoruz. Bunun yanında deniz ulaşımını da aktif hale getirerek, deniz otobüsünü de Beylikdüzü'ne kazandıracağız. Bu iki ulaşım ağı ile Beylikdüzü'nün önümüzdeki 30 yıllık yükünü hafifleteceğiz." diye konuştu.
Bunun yanında Beylikdüzü'nde özellikle ve sporu önceleyerek bir bilim ve teknoloji üniversitesi kurmayı planladıklarını anlatan Işık, şöyle devam etti:
"Bilim ve teknoloji üniversitesiyle yeni çağı yakalama adına bilim atölyeleri, yazımı üniteleriyle, robotik kodlamayla artık yeni neslin icat çıkarabileceği ortamı sunacağız. Bunun yanında Beylikdüzü'nün sporda da önemli eksiklikleri var. Çok genç bir nüfusu olmasına rağmen bir tane bile çim futbol sahası, tenis kortu yok. Bizler hızlıca yeni çim futbol sahalarıyla birlikte yabancı bir futbol okulunu ilçeye getirme projemiz var. Futbol
okulundan tenis kortuna, sahilde dalış merkezinden yelken okuluna kadar spor vizyonu projelerimizi hazırladık. Bunları kesinlikle hayata geçireceğiz." Mustafa Necati
Işık, ilçede mahalleler bazında ciddi eksiklikler olduğunu belirterek, her mahalleye kültür ve spor merkezi inşa edeceklerini söyledi.
Öte yandan engelli vatandaşlara yönelik içerisinde yüzme havuzundan fizyoterapi odalarına kadar bulunan Engelsiz Yaşam Merkezleri yapacaklarını ifade eden Işık, ilçeye bir de hayvan hastanesi kazandıracaklarını aktardı.
Işık, "Genel hatlarıyla eksik olan ulaşım, eğitim, spor ve kültür sanat alanında önemli aktiviteler yapacağız. Avrupa Yakası
'nın önemli kongre ve gösteri merkezlerden birini Beylikdüzü'ne inşa ederek farklı sanatsal aktivitelerin icra edilmesini sağlayacağız. Projelerimiz önümüzdeki 5 yıl için Beylikdüzü'nü ayağa kaldıracak projelerdir. Dolayısıyla yeni nesli orada yakalayan genç bir başkan adayı olarak bu projeler bizim de ruhumuza ve profilimize uygun projelerdir. İnşallah Beylikdüzü ve bizler için hayırlısı olur." ifadelerini kullandı.
AA İstanbul Bölge Müdürü Altınalan da Işık'a ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.