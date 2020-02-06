Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu ziyaret etti.

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım malzemesi gönderen Çalık, bölgedeki incelemelerinin ardından Tunceli'ye geldi.

Tunceli Belediyesini ziyaret eden Çalık ve beraberindekileri Maçoğlu karşıladı.

Deprem bölgesindeki izlenimlerini Maçoğlu ile paylaşan Çalık, zor zamanlarda dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Tunceli Belediyesi ile ortak çalışmalar yapabileceklerini belirten Çalık, kenti çok sevdiğini söyledi.

Belediye Başkanı Maçoğlu da ziyaretinden ötürü Çalık ve beraberindekilere teşekkür etti.

Maçoğlu, Çalık ve beraberindekilere kentte üretilen organik ürünlerden hediye etti.