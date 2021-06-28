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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın konuşmasının Ekrem İmamoğlu'na olan benzerliği hayrete düşürdü - Son Dakika

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın konuşmasının Ekrem İmamoğlu'na olan benzerliği hayrete düşürdü

28.06.2021 10:19

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla boşalan Beylikdüzü Belediye Başkanlığı koltuğunu devralan Mehmet Murat Çalık'ın İmamoğlu'na olan benzerliği sosyal medyada olay yarattı. Gerek konuşması gerek ses tonu ve hareketleriyle İmamoğlu'na oldukça benzeyen Murat Çalık'ın videosunu yayınlayanlar "Ekrem İmamoğlu giderken yerine kendisinin kopyasını bırakmış" değerlendirmelerinde bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla yeni Beylikdüzü Belediye Başkanı da Mehmet Murat Çalık olmuştu. 23 Haziran seçimlerinde yüzde 56,33 oy alarak başkan seçilen Mehmet Murat Çalık bu kez ilçede verdiği hizmetlerle değil koltuğu devraldığı Ekrem İmamoğlu'na benzerliğiyle gündeme geldi.

MÜTHİŞ BENZERLİK ŞAŞKINLIK YARATTI

Çalık'ın sosyal medyaya düşen videosunu izleyenler "Ekrem İmamoğlu giderken yerine kendisinin kopyasını bırakmış" yorumları yaparken, Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın konuşması, ses tonu ve hareketlerinin İmamoğlu'na benzerliği büyük şaşkınlık yarattı.

SOSYAL MEDYA ESPRİLİ YORUMLARLA YIKILDI

Sosyal medyada gündem olan video kısa sürede paylaşım rekorları kırarken, çok sayıda kullanıcı yaptıkları yorumlarla kırdı geçirdi.

İşte o yorumlardan bazıları;

- Kimse panik yapmasın Türkiye'yi İmamoğlu'na boğarız.

- CHP çalışmıyor diyenler utanır mı acaba? Klonlamayı bulmuşuz.

- Kılık değiştirip iki ayrı belediyeden maaş alan Ekrem İmamoğlu'nu kınıyorum.

- Ya bu adamı Cumhurbaşkanı adayı yapalım hem İBB de gitmemiş olur.

- Ekrem İmamoğlu simülatörü.

- Ekrem İmamoğlu'nu en iyi ben canlandırırım diyen bir aktör bile bu kadar iyi canlandıramaz.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın konuşmasının Ekrem İmamoğlu'na benzerliği şaşkınlık yarattı

MEHMET MURAT ÇALIK KİMDİR?

Mehmet Murat Çalık, 1972 yılında Trabzon Maçka'da doğdu. Rizeli bir anne ve Trabzonlu bir babanın üç çocuğundan biri olan Çalık, ilk ve ortaokul eğitimini Maçka'da, lise eğitimini ise Trabzon Lisesi'nde tamamladı. 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun oldu. 1998 yılında şehir planlama sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin kurucu ortağı olan Çalık, 2008-2014 yılları arası Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi'nde çeşitli görevlerde yöneticilik ve başkan yardımcılığı yaptı.

2014-2018 tarihlerinde Beylikdüzü Belediyesi'nde Teknik Koordinatörlük ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde yer alan Çalık, 23 Haziran seçimlerinde aldığı yüzde 56,33 oyla Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Trabzonspor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulübü, Batı İstanbul Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarına üye olan Çalık, evli ve iki çocuk babasıdır.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın konuşmasının Ekrem İmamoğlu'na olan benzerliği hayrete düşürdü

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Son Dakika Politika Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın konuşmasının Ekrem İmamoğlu'na olan benzerliği hayrete düşürdü - Son Dakika


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