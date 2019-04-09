Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü Belediye Başkanı Seçilen Çalık Mazbatasını Aldı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Seçilen Çalık Mazbatasını Aldı

1 saat önce

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilen Mehmet Murat Çalık, mazbatasını alarak göreve başladı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Seçilen Çalık Mazbatasını Aldı, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilen Mehmet Murat Çalık, mazbatasını alarak göreve başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un ilk Şehir ve Bölge Plancısı belediye başkanı olarak tanınan Çalık, Beylikdüzü İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Törene, Çalık'ın eşi Zehra Çalık, annesi Gülseren Çalık ve babası Yüksel Çalık'ın yanı sıra CHP'li meclis üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mehmet Murat Çalık'a mazbatasını hakim Yılmaz Alp takdim etti. Törende, meclise girmeye hak kazanan meclis üyelerine de mazbataları verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalık, adaleti iliklerine kadar hissettikleri anları hep birlikte yaşadıklarını aktararak, "Dinlenmemek üzere yola çıkanlar yorulmazlarmış bunu bu süreçte gördüm. Biz de asla yorulmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Çalık, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının da verilmesi gerektiğini ifade ederek, "Beylikdüzü'nde 2014 yılında başlatmış olduğumuz bir süreç vardı. Daha güzel bir Beylikdüzü hayaliyle çıktığımız yolda, hedeflerimizi daha da büyüterek yükselteceğimiz bir dönem yaşayacağız. Birlikte çalıştık, birlikte başardık ve ortak çabayla bu kenti birlikte yöneteceğiz, kimsenin şüphesi olmasın." şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:42 Kaynak: AA
İstanbul, Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü, Güncel
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