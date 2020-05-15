Beylikdüzü Belediye Meclisi olağanüstü gündemle toplandı - Son Dakika

Beylikdüzü Belediye Meclisi olağanüstü gündemle toplandı

Beylikdüzü Belediyesi Meclisi Covid-19 salgını süreci sebebiyle olağanüstü gündemiyle toplandı.

Beylikdüzü Belediye Meclisi olağanüstü gündemle toplandı, System.String[]

Beylikdüzü Belediyesi Meclisi Covid-19 salgını süreci sebebiyle olağanüstü gündemiyle toplandı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü meclis toplantısı üst düzeyde tedbir ve önlemler doğrultusunda Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu'nda gerçekleşti.


Toplantının yapıldığı salona, meclis üyesi sayısı kadar ve sosyal mesafeye uygun oturma düzeni kurulurken masalarda maske, eldiven, el dezenfektanı ve kolonya hazır bulundu. Salonun girişinde de dezenfektan paspas ve el dezenfektanı bulunurken salona girişlerde ateş ölçümü yapıldı. İki oturumda gerçekleşen meclis toplantısı virüs tedbirleri kapsamında halka kapalıyken vatandaşların evlerinden takip etmeleri adına Beylikdüzü Belediyesi TV üzerinden canlı olarak yayınlandı. İlk oturumda Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık gündeme ilişkin konuşmasında önemli gün ve haftaları hatırlatırken Beylikdüzü Belediyesi'nin Korona virüs dönemini nasıl yönettiğine ilişkin bilgi paylaşımlarında bulundu. Meclisin ikinci oturumunda ise ilk oturumda komisyona havale edilen maddelerin oylanmasıyla meclis oturumu son buldu.


Başkan Çalık 2 aylık korona virüs bilançosunu paylaştı


Beylikdüzü Belediyesi'nin virüsle mücadele sürecinde ortaya koyduğu çalışmaları meclisle paylaşan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, konuşmasına çalışma arkadaşlarına gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederek başladı. Çalık konuşmasında, "Çin'de ilk vak'a çıktığında biz de yönetim olarak bir araya geldik ve neler yapabiliriz diye online kriz masamızı kurduk. Dezenfektan çalışmalarımıza hızla başladık. Bin 150 civarında taşıtı ve bin 975 alanı dezenfekte ettik. Bin 715 adet bulvarda solüsyonla birlikte cadde ve kaldırımlarda dezenfektan çalışmalarını yürüttük. Bin 100 kilometrelik bir güzergahı temizledik ve belirli periyotlarla bu devam ediyor. Dezenfektan paspaslarımızı 5 bin 400 apartmana yerleştirdik. 14 kuralı her kanalla vatandaşımızla paylaştık, bilgilendirmelerimizi yaptık. Dayanışma Askısı projemiz büyük yankı buldu ve binlerce kişiye ulaştık. Bu projeyle dayanışma ruhumuz Çin'e kadar ulaştı. Evde kal çağrısı yaparken online hizmetlerimizin de sayısını artırarak yenilerini ekledik" dedi.


"Yardımlarımızı daha da artırarak devam edeceğiz"


Dijital kütüphane ile yaklaşık 3 bin kitabın hizmete açıldığını belirten Başkan Çalık, "Online sistemle aynı zamanda psikolojik danışmanlık hizmeti veriyoruz. Otizmli evlatlarımız için her gün yaklaşık 2 saatlik eğitim veriyoruz. 65 yaş üstü yaş almış büyüklerimiz için hem ilaç hem de alışveriş grupları oluşturduk ve çok güzel işliyor. Sadece onların aramasını beklemiyor, Çağrı Merkezimize yaptığımız takviyeler vasıtasıyla büyüklerimizi biz arıyoruz. Bu dönem sağlık çalışanları için yaklaşık 8 bin adet siperlik ürettik ve bölgede başta sağlık kuruluşları olmak üzere ihtiyaç duyulan alanlara dağıttık. Atölyelerimiz vasıtasıyla tulum ve maske üretmeye devam ediyoruz. Pazar yerlerinde tüm tedbirlerimizi aldık. Giriş çıkışları kontrollü yapıyor, maske dağıtıyor ve mesafe kurallarına uymaları için mücadele ediyoruz. Evlerine gidemeyen yaklaşık 28 sağlık çalışanını Beylikdüzüspor kompleksinde yaklaşık 40 gündür ağırlıyoruz. Bu dönem sokak hayvanları için de zor bir dönemdi. İnsanların evde kalmak zorunda olduğu bu dönemde, 50 farklı noktada 800 kilogram mama ile besleme yapıyoruz. Sokağa çıkma yasağının olduğu zamanlarda 80 farklı noktada 1.2 tonluk besleme yapıyoruz. İki aylık süreçte yaklaşık 103 bin kişiye ulaştık.


Yardımlarımızı daha da artırarak devam edeceğiz" diyerek süreci paylaştı.


"Siyaseti dayanışma askısına bırakalım"


Konuşmasının devamında birlik olmanın öneminin altını çizen Başkan Çalık, "Tek yürek, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Güzellikleri ve iyilikleri çoğaltmamız gerekiyor. Bu dönemde tüm siyasi arkadaşlarıma siyaset duygularını dayanışma askılarına bırakmalarını öneriyorum. Siyaset her zaman yapılır ama vatandaşlarımız bizden yanlarında olmamızı bekliyor. Bizim de bu duyguyla hareket etmemiz lazım. İnanıyorum ki dayanışma ruhunun artmasıyla sevgi, iyilikler ve huzur yayılacak. Tedbiri elden bırakmadan sabırla, mümkün olduğunca evden çıkmadan ve çıktığımızda da hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak tedbirlerimizi alarak hareket etmemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum. İnanıyorum ki güzel ve sağlıklı günler yakındır, yeniden birbirimize sarılıp kucaklaşacağız günlerde inşallah bir araya geleceğiz. Umudumuzu asla yitirmiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Beylikdüzü Belediyesi, Koronavirüs, Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 12:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beylikdüzü Belediye Meclisi olağanüstü gündemle toplandı - Son Dakika

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