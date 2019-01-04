Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü Belediyesi 2 Bin 500 Çocuğa Bot Ve Mont Hediye Etti

Beylikdüzü Belediyesi 2 Bin 500 Çocuğa Bot Ve Mont Hediye Etti

2 saat önce

Beylikdüzü Belediyesi, sosyal destek alanında yaptığı hizmetler dahilinde bu kez Beylikdüzü'nde yaşayan çocuklara yardım elini uzattı.

Beylikdüzü Belediyesi 2 Bin 500 Çocuğa Bot Ve Mont Hediye Etti, System.String[]

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından iki yılda bir düzenli olarak yapılan kışlık mont ve bot yardımları, sosyal inceleme sonucu belirlenen ailelerin çocukları tespit edilerek gerçekleştirildi.

Belediye'nin sağladığı bu imkândan faydalanan 7-17 yaşları arasındaki 2 bin 500 çocuk Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi'nden yeni giysilerini teslim aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:23 Kaynak: Bültenler

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