Beylikdüzü Belediyesi 2 Bin 500 Çocuğa Bot Ve Mont Hediye Etti

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından iki yılda bir düzenli olarak yapılan kışlık mont ve bot yardımları, sosyal inceleme sonucu belirlenen ailelerin çocukları tespit edilerek gerçekleştirildi.

Belediye'nin sağladığı bu imkândan faydalanan 7-17 yaşları arasındaki 2 bin 500 çocuk Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi'nden yeni giysilerini teslim aldı.