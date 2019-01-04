Beylikdüzü Belediyesi 2 Bin 500 Çocuğa Bot ve Mont Hediye Etti

Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşayan çocuklara yardım eli uzattı.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşayan çocuklara yardım eli uzattı. 7-17 yaşları arasındaki 2 bin 500 çocuk Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi'nden yeni giysilerini teslim aldı.



Beylikdüzü Belediyesi soğuk havaların yüzünü gösterdiği bugünlerde ilçede yaşayan çocukları unutmadı. Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından iki yılda bir düzenli olarak yapılan kışlık mont ve bot yardımları, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi'nde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Kış aylarındaki olumsuz hava koşullarından çocukların daha az etkilenmesi adına yapılan yardımlar, sosyal inceleme sonucu belirlenen ailelerin çocukları tespit edilerek gerçekleştirildi.



"Çocukların yüzlerindeki mutluluğu görmek bizim için en büyük motivasyon"



Beylikdüzü'nde yaşayan ve eğitim yardımından faydalanan 7-17 yaş aralığındaki 2 bin 500 çocuk yeni giysilerini büyük bir mutlulukla teslim aldı. "Çocukların yüzündeki bu sevinci görmek bizler için en büyük motivasyon kaynağı" diyen Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Akbaba, "Müdürlük olarak, göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Beylikdüzü'nde yaptığımız tüm çalışmalarda çocukları ve kadınları her zaman öncelikli kıldık. Kış aylarının gelişi ile de çocuklarımızın olumsuz hava koşullarından daha az etkilenmesi adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda yaptığımıza çalışmada, bin 300 kız, bin 200 erkek çocuğumuza kışlık bot ve montlarını ulaştırdık" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

'Bobo' İsimli Köpek, Kadına Şiddet Uygulayanlara Anında Müdahale Ediyor

Teslim Olan PKK'lı Kadın Teröristten İtiraf: Sözde Yönetici, Yaralı Kadın Teröriste Mağarada Tecavüz Etti

Gözü Dönmüş Sapık Tarafından Tecavüze Uğrayan Bitkisel Hayattaki Kadın, Doğum Yaptı

Deniz Çakır'ın Öldürülen Ceren Damar Alakalı Paylaşımı Sosyal Medyada Olay Oldu