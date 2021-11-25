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Beylikdüzü Belediyesi, Öğretmenler Günü'nde ilçeye bir kütüphane daha kazandı - Son Dakika

Beylikdüzü Belediyesi, Öğretmenler Günü'nde ilçeye bir kütüphane daha kazandı

25.11.2021 13:57
Beylikdüzü Belediyesi, Öğretmenler Günü'nde ilçeye bir kütüphane daha kazandı

İlçede kültürü, sanatı ve eğitimi her zaman öncelikli tutan ve bu alanda önemli projelere imza atan Beylikdüzü Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Beylikdüzü'ne 18. kütüphaneyi kazandırdı.

Yakuplu Mahallesi'nde yer alan Betül ve Rafet Yılmaz Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Eğitime yapılan her şey karşılık bulur. Beylikdüzü'nde bugün 18. kütüphanemizi açıyoruz. Kentimizde mümkün olduğunca her ortamda kitap okunması amacıyla gezici kütüphanelerle birlikte kütüphane hizmetlerini vatandaşların ayağına kadar götürüyoruz. Bu kente yeni kütüphaneler kazandırmak için de çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Betül ve Rafet Yılmaz Kütüphanesi'nin açılış törenine Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar, Yılmaz ailesi mensupları ve çok sayıda vatandaş katılırken, katkılarından dolayı emekli öğretmen Rafet Yılmaz ve eşi Betül Yılmaz'a çiçek ve plaket takdimi yapıldı. İçerisinde 4 bin kitabı barındıran kütüphane Yakuplu Mahallesi'nde vatandaşlara hizmet verecek.

Çalık: Eğitime yapılan her şey karşılık bulur

Bugünün çocuklarını, yarının liderleri olarak yetiştirecek ve onları topluma kazandıracak kişilerin öğretmenler olduğuna dikkat çekerek konuşmasına başlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.' sözüyle eğitime ve öğretmenlere ne kadar önem verdiğini vurgulamıştır. Dolayısıyla biz de Beylikdüzü Belediyesi olarak öğretmenlerimizin ve eğitim camiasının her zaman yanında olacağız. Eğitime yapılan her şey karşılık bulur. Beylikdüzü'nde bugün on sekizinci kütüphanemizi açıyoruz. Kentimizde mümkün olduğunca her ortamda kitap okunması amacıyla gezici kütüphanelerle birlikte kütüphane hizmetlerini vatandaşların ayağına kadar götürüyoruz. Bu kente yeni kütüphaneler kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu kent adına kütüphanenin yapımına katkı veren başta Rafet Yılmaz ve kıymetli eşi Betül Yılmaz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca içeride bulunan kitapların bağışlanmasında emek veren Beylikdüzü Kent Konseyi ile çok kıymetli STK üyelerine de teşekkür ediyorum. Hep birlikte güzel bir tesisi Beylikdüzü'ne kazandırmanın onurunu yaşıyoruz. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı. Başkan Çalık ayrıca, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede bulunan okulları da ziyaret ederek Beylikdüzü'nün öğretmenleriyle hafta boyunca da birçok etkinlikte bir araya geldi.

Yılmaz: Anne ve babalar lütfen çocuklarınızla birlikte kitap okuyun

Konuşmasında geleceği yaşatacak ve ilerletecek olanların çocuklar olduğunu belirten emekli öğretmen Rafet Yılmaz ise "Karne dönemlerinde öğrencilerime üstün başarılarının devamı için kitap armağan ederdim. Bunu uzun yıllar boyunca devam ettirdim. Memlekete ne yapılabilir diye düşündük ve belediye başkanımızın önderliğinde bu eseri armağan etmek için karar verdik. Kütüphaneyi ilçemize kazandırmış olmanın heyecanı içerisindeyiz. Anne ve babalardan bir isteğim var. Lütfen sizlerde çocuklarınızla birlikte kitap okuyun. Onlara ne kadar iyi örnek olabilirsek bizler için o kadar önemli. Kütüphanemizin yapımında bizlere desteğini eksik etmeyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ederim. Herkesin emeğine sağlık" şeklinde konuştu.

BAKSM'de öğretmenler unutulmadı

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi ise 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında bir dizi programa ev sahipliği yaptı. Kavaklı Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan fotoğraf sergisi BAKSM'de sergilenirken, Niyazi Gezer'in yazdığı, yönetmenliğini Nami Esatgil'in üstlendiği komedi türündeki 'Can Erik' adlı tiyatro oyununun gösterimi ise öğretmenlere özel olarak BAKSM Beylikdüzü Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Beylikdüzü Belediyesi, Öğretmenler Günü'nde ilçeye bir kütüphane daha kazandı

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Beylikdüzü Belediyesi, Öğretmenler Günü'nde ilçeye bir kütüphane daha kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beylikdüzü Belediyesi, Öğretmenler Günü'nde ilçeye bir kütüphane daha kazandı - Son Dakika
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