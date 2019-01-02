Beylikdüzü Belediyesi Evde Bakım Hizmeti İle Binlerce Kişiye Ulaştı

Müdürlüğün Yaşlı Hizmetleri Birimi tarafından yürütülen hizmetlerinden maddi durumu yeterli olmayan, yalnız yaşayan ve bakıma muhtaç tüm yaşlı vatandaşlar faydalanabiliyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen hizmetler ile bugüne kadar yaklaşık 7 bin 500 kişiye ulaşıldı.

Beylikdüzü'nde yaşayan herkese eşit ve adil hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, Evde Öz Bakım Hizmeti uygulamasıyla ilçe halkının ihtiyaçlarına cevap veriyor. Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak verilen bu hizmetlerden; maddi durumu yeterli olmayan, yalnız yaşayan ve bakıma muhtaç tüm yaşlı vatandaşlar faydalanabiliyor. Tek başlarına kişisel bakım ihtiyaçlarını gideremeyen vatandaşlar için Müdürlük tarafından sunulan; banyo, vücut temizliği, tırnak kesimi, saç kesimi, sıcak yemek ve ev temizliği gibi hizmetler uzman ekiplerce gerçekleştiriliyor.

Bugüne Kadar Yaklaşık 7 bin 500 Kişi Hizmet Aldı

Tüm bu hizmetlerin yanı sıra Müdürlük, sosyal incelemeleri yapılan kimsesiz veya özel bakım ihtiyacı olan yaşlı vatandaşların, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın hizmet verdiği Huzurevlerine yerleştirilme hizmetlerine destek olarak sonuçlanmasını sağlıyor. Ayrıca hizmet kapsamında ihtiyaç dahilinde hukuki ve psikolojik rehberlik danışma hizmeti de veriliyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde bugüne kadar Aşevi Hizmeti kapsamında; 515 hanede 1.256 kişiye toplam 322.575 kez, Evde Öz Bakım Hizmeti kapsamında; 684 hanede 1.135 kişiye toplam 3.903 kez, Kuaför Hizmeti kapsamında; 1.049 hanede 3.491 kişiye toplam 11.236 kez ve Temizlik Hizmeti kapsamında 647 hanede 1.591 kişiye toplam 5.815 kez hizmet verildi.

Vatandaşların Taleplerine Göre İhtiyaçları Karşılanıyor

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün sağladığı imkân ve hizmetlerden faydalanabilmek için; kişinin ya da yakınının 444 09 39 No'lu hattan kayıt oluşturması veya Müdürlüğe bireysel başvurusu yeterli. Başvuru alındıktan sonra hizmetten faydalanacak kişinin fiziksel ve ruhsal durumunun değerlendirilmesi amacıyla "Yaşlı Hizmetleri Birimi" ya da "Engelli Hizmetleri Birimi" müracaatçıyı evinde ziyaret edip Sosyal İnceleme Raporu oluşturuyor. Oluşturulan Sosyal İnceleme Raporu doğrultusunda kişinin ihtiyaç ve taleplerine göre bakım ihtiyacı karşılanıyor.